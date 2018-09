Hans-Georg Simon übt deutliche Kritik am Stadtrat Kronach

Hans-Georg Simon (FW), Mitglied des Kronacher Stadtrats, kommentierte in der vergangenen Woche mehrere Beiträge auf der Facebook-Seite des Fränkischen Tags. Dabei fand er deutliche Worte für seine Ratskollegen der CSU.

Wie er auf Nachfrage unserer Zeitung verdeutlichte, ist er unzufrieden mit dem Verhalten der Christsozialen im Gremium. Sie stellen in seinen Augen die eigenen Aktivitäten und Interessen zu plakativ ins Schaufenster und sorgen somit für eine Verschlechterung des Klimas. Auch an die Adresse seiner eigenen Fraktion richtet er Kritik. Sie müsse sich von der CSU freischwimmen, sagt Simon. In den Reihen der betroffenen Fraktionen stößt diese Kritik nur stellenweise auf Verständnis.

