Handlungsbedarf an allen Ecken und Enden

Straßen sanieren, solange das Geld reicht - darüber waren sich die Mitglieder im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Weißenbrunn in der Sitzung am Dienstag im Rathaus einig. Vorangegangen war eine zweistündige Gemeindebegehung.

In mehreren Gemeindeteilen wurden die Straßen begutachtet und an allen Ecken und Enden Handlungsbedarf festgestellt. Um einen Anfang zu machen, legte man sich fest, eine Spezialfirma zu beauftragen, die mit neuem Verfahren die Straßen einigermaßen herrichten soll. Favorisiert wurden dabei die Grüner Straße, die Alte Straße und die Ortsdurchfahrt in Neuenreuth, aber auch in den Ortsteilen Reuth und Hummendorf besteht außerordentlicher Handlungsbedarf.

"Nicht alles machbar"

Letztlich musste man sich einigen, so viel zu machen, was der Haushalt hergibt. Fest stehe, dass nicht alles machbar sein wird, so Bürgermeister Egon Herrmann. Auch die Treppenaufgänge von der Braustraße zum Rathaus und der Treppenabgang von der Bergstraße zum Rathaus sind reparaturbedürftig. Was hier kostengünstig zu machen sein wird, sollen Experten vorschlagen, jedenfalls besteht Handlungsbedarf.

Ralf Oßmann (CSU) äußerte die Befürchtung, dass wenn die Straßen nur ausgebessert würden, man in einem Jahr vor dem gleichen Problem stehen könnte. Er monierte zwei Brücken über den Leßbach und Letzenbach, die in schlechtem Zustand sind. Nach Auskunft des Bürgermeisters müsse man in beiden Fällen erst die Besitzfrage prüfen, es könnte sein, dass es sich um Privatstege handelt. Wenn sie in Gemeindebesitz sind, werde gehandelt. Klaus Hannweber (FW) bat darum, den Bauhof eine Tür zum Spielplatz in Hummendorf reparieren zu lassen, diese lasse sich nicht mehr schließen.