Großbrand in Kleintettau: Lagerhalle steht in Flammen - In Oberfranken brennt es am Dienstagmittag: Wie das Polizeipräsidium mitteilt, ist bei einer Firma im Kleintettauer Ortsteil Alexanderhütte ein Feuer ausgebrochen.

Kurz nach 13 Uhr wurden die Feuerwehren zu diesem Einsatz alarmiert. Kurz danach erreichen Fotos die Redaktion von inFranken.de, die die starke Rauchentwicklung des Brandes in dem Dorf im Frankenwald zeigt. Massive, dunkle Rauchwolken liegen über den Dächern. Auf einzelnen Bildern sind auch Flammen zu sehen, die aus dem Firmengebäude schlagen.

Alexanderhütte: Dicke Rauchschwaden weit sichtbar

Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut ersten Informationen gab es keine Verletzten. Aufgrund der doch massiven Rauchentwicklung, die weit über die Gemeindegrenze hinweg sichtbar ist, sollten Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

