Glosberg: Eine Anlage, in der sich Senioren entfalten können

Erst war Bernd Büttner als Monteur bei einem Möbelhaus angestellt, dann hat er sich selbstständig gemacht. Seit der Gründung seiner Firma "Büttner's Umzugs- und Küchenmänner" sind mittlerweile 25 Jahre vergangen. Eines Tages hat er einem älteren Ehepaar beim Umzug geholfen. "Ich habe ihnen versprochen, eine Anlage zu bauen, in der sich Senioren entfalten können."

Zehn Jahre liegt die Eröffnung seiner Wohnanlage in Glosberg jetzt zurück. Hier wohnen derzeit fünf Senioren. "Jeder soll hier so leben dürfen, wie ihm der Herr Mobilität und Geist schenkt", sagt Büttner. Die Senioren sollen sich bis ins hohe Alter Pflichten auferlegen und so einen Sinn im Leben sehen.

Wo im Kronacher Landkreis Büttner seine zweite Wohnanlage errichtet hat und wie der Alltag dort aussieht