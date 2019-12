Glasmachen in Kleintettau ausprobieren

Die Ehrenamtlichen des Kleintettauer Glasbewahrervereins unter der Leitung von Carl-August Heinz sind so begeistert, dass sie gerne die Herausforderungen annehmen, Glas am Halbautomaten - also wie vor einhundert Jahren - im Europäischen Flakonglasmuseum in Form zu bringen. Schließlich wurde mit dem Halbautomaten die Glasmacherpfeife abgelöst. Gerne stellen sich die Glasmacher - insbesondere der Nachwuchs - an jedem ersten Samstag im Monat von 12 bis 15 Uhr für diese einmalige Attraktion zur Verfügung. Und am kommenden Samstag, 7. Dezember, ist es wieder soweit! Mit etwas Mut können sich die Besucher selbst als Glasmacher ausprobieren. Ein Erfolgserlebnis ist garantiert.

Im Europäischen Flakonglasmuseum tauchen die Besucher in die faszinierende Welt des Glases und dessen Weg über fünf Jahrtausende ein - eine Reise durch die Flakonglasgeschichte. In Kleintettau wird seit 1661 Glas gefertigt, heute auf vollautomatischen IS-Maschinen mit hohem Tempo und in höchster Qualität. Viele wunderschöne Flakons mit exklusiven Designs und raffinierten Veredelungen sind Zeugnisse perfekter vergangener und moderner Glasmacherkunst.

Mit dem Audioguide können die Besuchern ohne bestellte Führung die Welt des Glases selbständig erfahren. "Hören Sie sich ein in Geschichte und Geschichten von mesopotamischen Glasrezepten und ruhelosen Glasmachern, und welch duftende Haute Couture Marilyn Monroe zum Schlafen auftrug", so Museumsleiter Sandro Welsch. Den Glasmachern über die Schulter zu schauen, kann nicht nur ein temperaturintensives, sondern auch bleibendes Erlebnis sein. Über 60 000 Besucher durften in die faszinierende Welt des Glases in Kleintettau eintauchen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils 8 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr), Samstag 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass 15 Uhr), Sonntag geschlossen. Öffnungszeiten Glascafé: Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.