Gewollte Widersprüche

Kamele ziehen durch Bamberg oder Hamburg, Weißwürste mit Laugenbrezel und süßem Senf als kulinarisches Spiegelbild der neuen Heimat, Menschen aus fernen Ländern, die als Punk Rebellion proben oder mit dem Kopfhörer über den Ohren auf einen Bus warten: Die Bilder von Malek Zaghbouni zeigen aus Perspektive eines Flüchtlings gewollte Widersprüchlichkeiten Betroffener, die - gerissen aus ihrem Land und ihrer Familie - mit mehreren Kulturen leben. Gefühle kann man nicht in Worte fassen - vor allem, wenn der andere nicht dieselbe Sprache spricht, dieselben Ideale teilt?

Kunst als Brücke

Dass Kunst durchaus Brücken schlagen kann, um Kulturen zusammenzubringen und um das Missverständliche verständlicher zu gestalten, zeigen die tief berührenden Acrylmalereien und Fotografien, die seit Montag die Wände der Galerie im Kronacher Landratsamt zieren.

"Muss der Mensch mit der Integration in der neuen Heimat alles hinter sich lassen, um nicht ,anders' zu wirken, um als perfektes Zahnrad in das getaktete Uhrwerk seiner neuen Gesellschaft zu passen?", fragt der Aussteller. Er sei kein Freund von Politik, sagt er, aber ein Freund von Menschen. Deswegen sei seine Bilderschau eine "Ausstellung vom Menschen für Menschen".

Über den sehr guten Zuspruch freuten sich Kreiskulturreferentin Gisela Lang und stellvertretender Landrat Bernd Steger. Neben Vertretern der Kunstszene konnten sie viele in der Flüchtlingsarbeit Engagierte, Dekanin Dorothea Richter von der evangelischen Kirche und sogar Gäste aus Afghanistan und der Elfenbeinküste begrüßen. Die Ausstellung kam auf Empfehlung von Herta Wächter zustande, die seit April 2018 die Schwiegermutter des in Bamberg lebenden Malers ist. Während Malek Zaghbouni in Tunesien schon viele Ausstellungen hatte, ist dies seine erste in Deutschland, wo er seit 2011 lebt. "Damit ist unsere Galerie wieder einmal ein Newcomer-Forum", freute sich der stellvertretende Landrat.

Malek Zaghbouni ist 1987 in Lübeck geboren - als Sohn einer Pariserin und eines Tunesiers. Als er fünf Jahre alt war, machte sich sein Vater in Tunesien mit einer Werkzeugfirma selbstständig. Der Umzug nach Tunesien war für ihn als Kind eine völlige Veränderung, da er die Landessprache nicht verstand. Später studierte er fünf Jahre an Kunstakademien in Paris und in Sousse, der drittgrößten Stadt Tunesiens. In Bamberg ist er selbständig als Designer im Medienbereich. Tief bewegt von den Bildern, erinnerte sich die Kreiskulturreferentin an die ihr und ihrer Familie zuteil gewordene Gastfreundschaft in anderen Ländern mit Einladungen zum Essen von Menschen, die selbst sehr wenig zu essen hatten. "Jeder sollte sich überlegen, wie gastfreundlich er selbst ist", stellte sie in den Raum. Gleichzeitig appellierte sie, gemeinsam mit aller Kraft den Hetzereien und Parolen gegenzuhalten.

Die Seele eines Flüchtlings

"Ich möchte die Seele eines Flüchtlings darstellen, wie er die neue Heimat aufnimmt im Biergarten und beim Besuch der Kirche - den Integrationsprozess, wenn er erstmals Deutschland und Europa sieht - samt seiner auftauchenden Relikte der Vergangenheit, die ihn durchs Leben begleiten", betonte Malek Zaghbouni. Mit seinen "Botschaften des Verständnisses", möchte er die Menschen dazu bewegen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen.

Einen Teil der Einnahmen aus Bilderverkäufen der Ausstellung will er an den Arbeitskreis Asyl Landkreis Kronach spenden, um Flüchtlinge auf ihrem Weg zu Heimat und Geborgenheit zu unterstützen. Die Ausstellung dauert bis 28. September.