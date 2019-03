Geschichte wird in Kronachs Straßen lebendig

Blau-weißer Himmel und strahlender Sonnenschein machten sich über dem Kronacher Marktplatz breit. Es herrschte eine fast schon feierliche Stille. Doch plötzlich fielen ohrenbetäubende Schüsse. Aber kein Grund zur Aufregung in der sonst so friedlichen Kreisstadt. Auf dem Marktplatz trafen sich die Mitglieder des Bundes Historischer Bürger- und Landwehren in Bayern. Und mit dem Kommando "Zünd' an die Lunt'!", feuerten sie Salutschüsse in den blauen Himmel.

Aus allen Bezirken

Es war schon ein imposantes Schauspiel, das den Zuschauern geboten wurde. Aus allen sieben bayerischen Regierungsbezirken und aus Nord-Württemberg waren die Teilnehmer gekommen.

Mit dabei waren auch die beiden Kronacher Mitgliedsgruppen, nämlich die Fürstbischöfliche Bambergische Schützen- und Artilleriekompagnie zu Cronach, die sich auf die städtische Bürgerwehr des Siebenjährigen Krieges zurückführt, und die Cronacher Ausschuss Compagnie, die ihre Wurzeln in der bürgerlichen Selbstverteidigung des Dreißigjährigen Krieges sieht. Sie waren Ausrichter der Veranstaltung und haben die Landesfahne des Bundes für ein Jahr übernommen.

Im Rahmen der alljährlichen Kommandantentagung standen auf dem Marktplatz Ehrungen, der Truppenappell und die Fahnenübergabe im Fokus. Ausgezeichnet wurde unter anderem auch der derzeitige Schirmherr, Prinz Wolfgang von Bayern. Er hatte im Landesschießen in der Wertung "Bester Schuss" den ersten Platz belegt.

Beförderungen vorgenommen

Befördert innerhalb ihrer Kronacher Mitgliedsgruppen wurden Karl-Heinz Pohl, Arnold Bittermann und Charly Wittig. Silberne Verdienstmedaillen erhielten Heinz Schmidt und Landrat Klaus Löffler, die goldene Verdienstmedaille bekam Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein an die Brust geheftet. Am Ende formierten sich alle Gruppen und die Ehrengäste noch zu einem Umzug durch die Obere Stadt.