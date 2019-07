Kronach vor 1 Stunde

Geschichte

Geschichte: Warum Kronachs Frauen ein ganz spezielles Süppchen kochten

An Helden mangelt es in Kronachs Historie sicherlich nicht. Über allen glorreichen Taten stehen aber wohl die "Kronacher Weiber", die 1634 mit großem Einsatz und ungewöhnlichen Methoden die Schweden in die Flucht schlugen.