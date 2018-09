Geschäftseröffnung: In Kronachs Stadtkern halten Kunst und Kaffee Einzug

Im früheren Schmuckgeschäft Hoderlein arbeitet momentan der gebürtige Syrer Salem Alnabulsi an der Inneneinrichtung seines Geschäfts. Voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche möchte er dort Gäste mit Kaffee und orientalischen Leckereien verwöhnen sowie gleichzeitig von ihm geschaffene Kunstwerke zum Verkauf anbieten. Damit wird ein längerfristiger Leerstand in Kronach mit neuem Leben erfüllt.

Gleich in seiner Nachbarschaft zieht ein Friseurladen in die ehemalige Marien-Apotheke um. Am Kreuzberg wird eine aufgegebene Bäckerei-Filiale von einem anderen Bäcker übernommen. Was es damit auf sich hat, erfahren sie hier bei inFranken-Plus.