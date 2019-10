Genuss mit allen Sinnen

Indianerflöten werden oft auch Liebesflöten genannt. Kein Wunder, denn die sanft angestoßenen Töne klingen lockend und verführerisch. Der "Franconian Fluteman" Ambros Göller, der fränkische Flötenmann, spielt ein Wiegenlied der nordamerikanischen Lakota-Indianer. Der beruhigenden Wirkung kann sich wohl niemand entziehen. "Das war prima hier", sagt Göller nach der Veranstaltung und freut sich über das große Interesse an seinen Flöten und seinem Spiel. Er war zum ersten Mal als Aussteller dabei auf den Erlebnistagen "Körper Seele Geist", die zum fünften Mal in der Arnika-Akademie in Teuschnitz stattfanden. Das schöne Spätsommerwetter am Samstag nutzen wohl viele für Gartenarbeit, aber am Sonntag waren alle Räume gut gefüllt und vor den Töpfen in der Lehr- und Schauküche bildeten sich Schlangen. Das leckere und kreative Mittagessen erwies sich abermals als Publikumsmagnet.

Information und Mitmachen

So gestärkt gingen die Besucher auf Entdeckungsreise, gönnten sich Entspannungsbehandlungen und Massagen, ließen sich das Gesicht lesen oder informierten sich über logopädische Angebote. Yoga, Qi Gong, Tanzen und Singen - viele ließen sich auch zum aktiven Mitmachen motivieren. Auf dem Marktplatz gab es viel zu entdecken, etwa Aromaöle, Honig und Salzprodukte oder Energiebetten. Alexander Burkhart schreinert sie aus sieben verschiedenen Holzarten, die er so zusammenstellt, dass sie zur Persönlichkeit "ihrer Schläfer" passen. Alles aus Echtholz und ohne Metall. Besonderer Anziehungspunkt für Groß und Klein war der Schokoladenbrunnen. Ein Blick durch die Mikroskope der ökologischen Bildungsstätte sorgte bei den Kindern wieder für viele Aha- und Oho-Effekte.

Alternativen für bewussten Lebensstil

Der Vorsitzende von Kronach Creativ, Rainer Kober, hatte in seiner Begrüßung auf die Überforderung der Menschen durch Digitalisierung und Medienkonsum hingewiesen. Die Erlebnistage widersetzen sich diesem Trend und bieten Alternativen für einen bewussten Lebensstil. Bürgermeisterin Gabriele Weber freute sich, dass die Erlebnistage wieder zu Gast in den Räumen der Arnika-Akademie waren, obwohl der "Weg ins Oberland doppelt so weit ist wie der nach unten." Ihre Stadt präsentiert sich trotz Baustelle in neuem Glanz. Dies nahm Netzwerkmanager Oliver Plewa zum Anlass, Besuchergruppen an Ort und Stelle über die bereits umgesetzten Stadtentwicklungsmaßnahmen zu informieren. Der Vorsitzende des Arnikavereins, Hans-Peter Müller, dankte seinem Team für das unermüdliche Engagement.

Bildunterschriften:

Ambros_Göller: The Fluteman Ambros Göller mit seinen Indianerflöten.

Besucherinnen: Spaß beim Shoppen auf dem Marktplatz der Erlebnistage.

Gesichtslesen: Annekatrin Bütterich liest aus Gesichtern.

Gespräche: Heidi Schwemmlein im Gespräch über ihre Körperarbeit mit Herz.

Klöppeln: Handarbeit liegt im Trend, die Klöpplerinnen freut es.

ÖBO: Die Mikroskope der Ökologischen Bildungsstätte erlauben faszinierende Einblicke.

Schokobrunnen: Schokospaß für Groß und Klein.

Shiatsu: Beate Fößel bei einer Shiatsu-Behandlung.

Stöbern: Zeit für Gespräche und gute Bücher.