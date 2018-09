Gemeinschaftshaus nimmt Gestalt an

Möglich werde das nur durch die Förderung im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern der Bayerischen Staatsregierung, so Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) beim Richtfest. Er begrüßte zahlreiche Bürger, aber auch Vertreter des Architekturbüros, der Planer und bauausführenden Firmen. Der Rathauschef dankte vor allem den Fördermittelgeber Freistaat Bayern, vertreten durch das Amt für Ländliche Entwicklung Bamberg und die hervorragende Zusammenarbeit und Beratung durch die Abteilungsleiter Kießling und Bihler.

Kosten

Die Gesamtkosten werden laut Kostenberechnung auf 695 000 Euro beziffert. Davon entfallen auf den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses 399 625 Euro und für das Feuerwehrhaus ein Anteil von 295 375 Euro. Die Fördermittel belaufen sich für das Feuerwehrgerätehaus auf 57 500 Euro und für das Dorfgemeinschaftshaus auf 388 800 Euro. Weiterer Dank von Rebhan ging an die bauausführenden Firmen für ihre zügigen Arbeitsfortschritte und auch an die Dorfgemeinschaft, die sich zu freiwilligen Eigenleistungen bereit erklärte und wünschte allen weiterhin unfallfreies Arbeiten. Nach dem Richtspruch von Zimmerermeister Hans-Jürgen Stübinger von der Zimmerei Bauer gab es Süßigkeiten für die Kinder.

Für die Dorfgemeinschaft sprach Ortssprecher Volker Wündisch Dank an den Markt Küps und die Gemeinderäte aus. Nachdem die Förderbescheide eingegangen waren, konnte am 19. April der Bau beginnen. Auch die weiteren Bauarbeiten wurden in enger Abstimmung zwischen dem Arbeitsgremium der Dorfgemeinschaft (unter Leitung von Volker Wündisch) und dem Architekturbüro 3D-Detsch, vertreten durch Alexander Hempfling, erfolgen. Wündisch sicherte auch weitere Eigenleistungen der Dorfgemeinschaft zu. Wenn alles gut geht so hoffe man Mitte nächsten Jahres einziehen zu können.