Gemeinsam Atmen im Kronacher Kreiskulturraum

Wie mag sich Paris weiland im alten Griechenland gefühlt haben, als er unter drei Göttinnen die Schönste heraus suchen sollte? Leider legt der arme Tropf sich fest und zettelt durch Helenas Entführung den Trojanischen Krieg an.

Zum Glück, jedenfalls in diesem Fall, ist der Kreiskulturraum nicht der Hellespont und statt eines unseligen Wettstreits führten drei empfindsame und kapriziöse Grazien auf der Bühne ihre Schönheit in allen Facetten vor. Das Klavier malte Topographie und Klimazonen, Flöte, Oboe und Klarinette gestalteten die Klanglandschaften.

Das erste Stück, ein Dreigespräch von Johann Valentin Hamm, zauberte ein Kurpark-Idyll, mit Musik als therapeutischem Stimmungsaufheller. Wie herausgeputzt für den Sonntagsspaziergang zwitscherten die Instrumenten-Diven fröhlich drauf los, gaben aber auch jeder Einzelnen die Gelegenheit, in ihren individuellen Klangfarben zu leuchten.

Könnerinnen ihres Fachs

Doch erst mit dem Atem ihrer Spielerinnen erhalten die Instrumente ihre Seele. Daraus leitete das Quartett seinen Namen aus dem lateinischen "spirare" (atmen) ab. Das Klavier funktioniert freilich auf Tastendruck, aber das Geheimnis ausdrucksvoller Kammermusik ist das gemeinsame Atmen des Ensembles. Somit ist die Pianistin Claudia Habram die vierte im Bund der Holzbläserinnen, neben Regina Bußmann an der Flöte, Danielle Maheux an der Oboe und Birgit Eichstädter an der Klarinette. Die vier Musikerinnen unterrichten am Gymnasium Albertinum Coburg, Eichstädter und Maheux auch an der Berufsfachschule und der Musikschule in Kronach. Im Kreiskulturraum überzeugten sie als virtuose Könnerinnen ihres Fachs.

Für ihr Programm haben sie sich auf die Suche nach selten gespielter Originalliteratur in der Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette und Klavier gemacht. Bis auf ein Stück von Camille Saint-Saëns fanden sie Werke eher unbekannter Komponisten, was dem Abend, neben der außgewöhnlichen Instrumentierung, den besonderen Reiz verlieh.

Was an Großstadtlärm erinnerte

Unbeschwert, operettenhaft erklang das Terzetto von Ernesto Cavallini. Ernest Bloch gilt als Vater der jüdischen Konzertmusik. Sein Concertino aus dem Jahr 1950 entwickelte er aus einem jüdischen Thema. Das Allegro Comodo des ersten Satzes rief Assoziationen zu einer meditativen Landschaft hervor, der dritte Satz, ein Allegro mit Rhythmuswechseln und Harmoniesprüngen erinnerte an modernen Großstadtlärm.

Romantische Szenen

Erzählende Elemente enthielt das Quatuor von Jean-Michel Damase mit Anklängen an Bar- und Filmmusik und rasanten Läufen über alle Zeilen in der Partitur, so als ob alle vier Instrumente ein Einziges wären.

In einer malerischen Suite setzte der Däne Johan Amberg romantische Szenen lautmalerisch um: der Seguille liegt ein Gedicht über die verräterische Liebe einer Zigeunerin zugrunde. Danielle Maheux rezitierte es im französischen Original. In "Devant la Cathédrale" überlagern die dunkel tönenden Glocken des Klaviers die Szenerie. Der "Ronde villagoise" wiederum ist kein volkstümlicher Tanz, sondern strahlt in der Eleganz von Salonmusik und Jazz.

im Ensemble unwiderstehlich

Zum Abschluss gab es Unbekanntes vom Bekannten: In der "Caprice sur des air danois et russes" verarbeitete Camille Saint-Saëns die Eindrücke seiner Konzertreise nach St. Petersburg. Die Bekanntschaft mit der dänischstämmigen Zarin Maria inspirierte ihn zu einem Spiel, bei dem sich die Flöte dänisch kühl gibt, die Oboe die Schwermütigkeit der russischen Seele und die Klarinette deren Lebenslust interpretiert.

Die schwebend poetische Flöte, die eindringlich klare Oboe und die füllig weiche Klarinette - verführerisch jede Einzelne, im Ensemble aber unwiderstehlich. Zum Glück hatte das Publikum, anders als der arme Paris, nicht die Qual der Wahl.