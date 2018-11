Gasthäuser-Sterben: Wie Aiwangers Modernisierungsprogramm helfen will

"Das Thema ist akut - und wird jeden Tag akuter", sagt Frank-Ulrich John, Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Das Gaststätten-Sterben beschäftigt den Verband täglich, John beschreibt die gefährliche Negativ-Spirale. "Wenn die Wirtshäuser zumachen und sich die Infrastruktur ausdünnt, hat das direkte Auswirkungen auf den Tourismus und die Wirtschaft." Das Vorhandensein von Gastronomie sei für die Lebensqualität und Standortentscheidungen extrem wichtig. "Die Menschen wollen nicht in reinen Schlafdörfern leben", sagt er. Deshalb begrüße er den Vorstoß, den das bayerische Wirtschaftsministerium vergangene Woche angekündigt hat.

Bei der ersten öffentlichen Vorstellung seiner politischen Schwerpunkte stellte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) unter anderem sein Gaststätten-Modernisierungsprogramm vor. Wie das Ministerium auf Anfrage mitteilt, befindet sich das Programm bereits auf der Zielgeraden.

Verhandlungen mit dem Staatsministerium für Finanzen und für Heimat und dem Obersten Rechnungshof stehen noch an. "Das Programm soll Anfang 2019 an den Start gehen", so ein Sprecher. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sollten insgesamt Haushaltsmittel von 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Fördermittelempfänger sollen vorrangig Betriebe im klassischen Gaststättengewerbe sein, beim Pressetermin sprach der Minister von Wirtschaften mit einem Jahresumsatz von maximal einer Millionen Euro.

Neben der Finanzspritze zur Modernisierung prüfe man derzeit Möglichkeiten, um die bayerischen Gastwirte weiter zu unterstützen. "Hierzu gehört es auch, bürokratische Hindernisse weitestgehend abzubauen oder die Gastwirte zumindest dabei zu unterstützen, die an sie gestellten gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen", sagt der Sprecher.

