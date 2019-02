Funken setzen in Steinwiesen Boden in Brand

Aus einem Schwedenofen in Steinwiesen ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr brennbares Material auf den davor liegenden Boden gefallen, der daraufhin in Brand geriet. Die alarmierten Feuerwehren aus Steinwiesen, Wallenfels und Kronach hatten jedoch die Situation schnell im Griff, so dass in dem eng bebauten Gebiet kein größerer Brand entstand. Dennoch musste der Sohn der Bewohnerin von den BRK-Kräften, die mit einem Rettungswagen und dem Notarzt vor Ort waren, mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Kronach gebracht werden.

Um die Brandursache abschließend zu klären, wurden Beamte der Kripo Coburg hinzugezogen.