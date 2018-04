Fünf Baustellen: An diesen Kronacher Kreisstraßen rollen im Sommer 2018 die Bagger

2018 liegt auf den Kreisstraßen baustellentechnisch voll im Schnitt. "Meistens gibt es pro Jahr zwei förderfähige Neubauten und zwei Straßenabschnitte, die saniert werden", berichtet Gunther Dressel, Sachgebietsleiter Kreisstraßen am Kronacher Landratsamt. Das Volumen der Baumaßnahmen liege für gewöhnlich zwischen zwei und sechs Millionen Euro. Eine "Regel", die auch im bevorstehenden Sommer angewendet wird.



"Wir gehen nach einer Prioritätenliste vor", sagt Dressel. Die schlechtesten Straßen werden zuerst erneuert, besser intakte sind zweitrangig. Hinzu kommt ein weiteres Kriterium: "Wir stimmen uns mit dem Staatlichen Bauamt, das für Bundes- und Staatsstraßen zuständig ist, ab. Wir wollen verhindern, dass es eine Umleitung von der Umleitung gibt."



An fünf Orten wird im Landkreis Kronach im Sommerhalbjahr 2018 gebaut. Die KC 18 zwischen Windheim und Hirschfeld wird ebenso komplett neu aufgebaut wie die Ortsdurchfahrt von Teuschnitz in Richtung Reichenbach. Außerdem finden Sanierungsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Ebersdorf und an der 35 zwischen Windheim und Buchbach statt. In Wötzelsdorf wird zudem eine Bachmauer saniert.



Was Gunther Dressel zum Grundzustand der Kronacher Kreisstraßen sagt, weitere Infos und die Kosten der Baustellen und welches geplante Projekt im Kreis doch nicht umgesetzt wird, lesen Sie in Kürze in unserem infrankenPlus-Artikel.