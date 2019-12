Frühgeburt extrem: Levi aus Kronach wog nur 400 Gramm

Die Schwangerschaft eines Paares aus dem oberfränkischen Kronach verläuft völlig normal, als dreieinhalb Monate vor dem errechneten Geburtstermin plötzlich Probleme auftreten. "Wir haben im Wartezimmer noch Späße gemacht", schildert Jörg Schnappauf die Situation, aus der schnell Ernst wurde.

Wenig später muss sein Sohn per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden, weil seine Mutter Melanie Beiergrößlein eine Blutvergiftung erlitten hat - drei Monate vor dem gerechneten Geburtstermin. Levi wiegt zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 400 Gramm. Lesen Sie auch: New York Eine Million Babys sterben am Tag ihrer Geburt Es folgt eine Odyssee an komplizierten Operationen - jede einzelne hätte tödlich enden können. Doch entgegen aller Prognosen hat Levi gerade seinen neunten Geburtstag gefeiert.