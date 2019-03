Früh sich der Kronacher Faschingsnachwuchs

Staaberchs Faschings-Nachwuchs feierte wie die Großen. Nachdem die Erwachsenen bei den beiden Büttenabenden die Kronachtalhalle zum Beben gebracht hatten, war am Sonntag der Staaberche Faschingsnachwuchs an der Reihe. Der Musikverein Steinberg schmiss eine Faschingsparty für Jung und Junggeblieben.

Beim Kinder-Fasching mit Highlights der "Staaberche Fousanocht" sowie Animation vom örtlichen Kindergarten St. Pancratius ist immer etwas los. Hier sind alle Generationen vertreten, hier ist man unter Freunden, sitzt - dicht an dicht - "kuschelig" eng beisammen und ist ganz auf Augenhöhe mit den Akteuren auf der Bühne. Gemeinsam wird geschunkelt, gesungen, getanzt und gelacht. Das ist bekannt. Dementsprechend zahlreich statten alljährlich viele kleine und auch große Faschingsfans - längst auch aus anderen Orten - der Supersause ihren Besuch ab.

In Hesselbach war der "Wilde Westen" los. Er hielt Einzug in das Hesselbacher Gemeindehaus. Die örtliche Jugendgruppe bot allen jungen und junggebliebenen Bleichgesichtern und Indianern einen spritzigen Nachmittag voller Unterhaltung und Spaß. "Komm hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer", "Cotton Eye Joe" oder das unverwüstliche "Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf" - Die goldene Pionierzeit des 19. Jahrhunderts wurde am Sonntag im zum "Westernsaloon" umgewandelten Gemeindehaus wieder lebendig. Jede Menge draufgängerische Revolverhelden, tapfere Sheriffs sowie unerschrockene Siedler machten dem diesjährigen Motto des Kinderfaschings "Cowboy & Indianer" alle Ehre.