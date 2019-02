Fritzchen, Petrus und die Politik

Das ganze Jahr über sind sie für ihre Vereine aktiv. Aber gerade in der Faschingszeit stehen die Vereinsvorsitzenden und Faschingspräsidenten besonders unter Stress: Büttenreden und -sitzungen müssen vorbereitet werden. Da gilt es, nicht den Humor zu verlieren. Mit dem ein oder anderen Witz zwischendurch geht alles leichter von der Hand:

Reinhard Bräutigam, Ludschter Foasenachter:

Lehrerin in der zweiten Klasse der Grundschule: "Also , liebe Kinder, morgen kommt der Schulrat und wird euch fragen, was ihr so auf dem Schulweg seht und erlebt. Das üben wir jetzt einmal. Wer will mir seinen Schulweg beschreiben?" Fritz schnalzt ganz aufgeregt mit den Fingern und ruft: "Ich, Frau Lehrerin!" Die Lehrerin: "Also gut, Fritz, erzähl deine Erlebnisse."

Fritz:"Wenn ich entlang der Straße zur Schule laufe, ist links eine Weide mit einem schwarzen Bullen und rechts eine Weide mit einer weißen und einer schwarzen Kuh. Jeden Morgen springt der schwarze Bulle über die Zäune und b... die schwarze Kuh."

Die Lehrerin errötet und sagt: "Aber Fritz, so darfst du das dem Schulrat nicht erzählen. Am besten ist es, wenn du sagst: "Der Bulle überrascht die schwarze Kuh." Danach denkt die Lehrerin: "Hoffentlich kommt Fritz morgen nicht dran."

Am nächsten Tag, gleich in der ersten Stunde, kommt der Schulrat ins Klassenzimmer, stellt sich vor und fragt die Kinder, wer ihm über seine Erlebnisse und Besonderheiten auf dem Schulweg erzählen will. Alle Kinder melden sich. Der Schulrat nimmt ausgerechnet Fritz dran. Die Lehrerin verdreht die Augen und beginnt zu beten.

Fritz erzählt: "Jeden Tag, wenn ich entlang der Straße in die Schule gehe, ist links eine Weide mit einem schwarzen Bullen und rechts eine Weide mit einer schwarzen und einer weißen Kuh. Heute ist der Bulle über die Zäune gesprungen und hat die schwarze Kuh" - Fritz zögert, die Lehrerin betet - "überrascht!" Die Lehrerin ist erleichtert und den Tränen nahe. Der Schulrat fragt: "Die schwarze Kuh überrascht? Was meinst du damit, Fritz?"

Fritz voller Stolz: "Heute hat er die weiße Kuh geb...!"

Wolfgang Förtsch, Staaberche Fousanocht:

Bei einer Sitzung stupst Wolfgang Schäuble plötzlich Angela Merkel an: "Du, Angela, wer ist das: Es ist nicht dein Bruder, es ist nicht deine Schwester, aber es ist das Kind deiner Eltern?" Merkel überlegt kurz und verkündet: "Das bin ich selber!"

Horst Seehofer sitzt daneben und ist schwer beeindruckt. Bei einer folgenden Sitzung in München zupft er Markus Söder am Ärmel: "Markus, rate! Es ist nicht dein Bruder und es ist nicht deine Schwester, aber es ist das Kind deiner Eltern. Wer ist das?" Söder antwortet prompt: "Das bin ich!"

Horst Seehofer hechelt vergnügt: "Ganz falsch! Es ist die Angela Merkel!"

Carolin Wicklein, Wallnfelse Fousanoacht:

Gott erschuf die Welt in sieben Tagen. Am achten Tag war Gott nicht mehr aufzufinden. Petrus suchte ihn überall und fand ihn auf einem Berg sitzend und sich ausruhend.

Petrus: "Gott, wo warst du, ich suche dich schon überall?"

Gott: "Ich habe etwas erschaffen und ruhe mich jetzt aus. Komm, ich zeig es dir!"

Gott schiebt ein paar Wolken zur Seite und die Welt kommt zum Vorschein.

Petrus: "Meine Güte! Was ist das denn?!"

Gott: "Das lieber Petrus ist die Welt, die habe ich erschaffen. Überall herrscht absolutes Gleichgewicht."

Petrus: "Was ist Gleichgewicht?"

Gott erklärt es ihm und nennt ihm sogleich ein Beispiel.

Gott: "Sieh her, hier haben wir Amerika. Dieses Land ist sehr reich und hat viele Bodenschätze. Im Gegensatz haben wir Afrika. Es ist ein sehr armes Land. Dann hier: Indien, dort ist es sehr warm und im Gegensatz dazu haben wir Grönland, dort herrscht eisige Kälte. Und zu guter Letzt haben wir den Landkreis Kronach - darauf bin ich besonders Stolz: Hier leben die schönsten und klügsten Menschen. Die Landschaft ist wunderschön und alle leben im Einklang. Die Leute haben Humor und sind einfach liebenswert!"

Petrus: "Aber Gott, ich dachte es muss alles im Gleichgewicht sein!"

Gott: "Keine Angst, daneben liegt gleich der Landkreis Coburg..."

Wieland Beierkuhnlein, Faschingsgesellschaft Steinwiesen:

Der kleine Indianer-Junge fragt den Häuptling: "Warum haben wir alle so schöne Namen?" "Nun ja, bei einer Geburt schaut man in die Natur und sieht, was gerade passiert. Deshalb heißt Deine Schwester auch Aufgehende-Sonne. Hast Du das verstanden, Köter-Der-Gerade-Vor-Das-Zelt-Scheißt?"

Kai Baumstark, Faschingsgesellschaft Rothenkirchen:

Der Vater kommt von der Arbeit heim, setzt sich an den Küchentisch und sagt zu seinem Sohn: "Hansi, du bist so doof wie die Tischplatte." Und schlägt dabei dreimal mit der Faust auf den Holztisch. Darauf sagt Hansi: "Du, Papa, es hat geklopft!" Sagt der Vater: "Warte, ich mach auf!"

Uli Böhm, Kroniche Fousanaocht:

Tragischer Arbeitsunfall in der Schreinerei: Beim Einstellen der Säge schneidet sich der Meister ein Ohr ab. Sofort nach dem Eintreffen fragt der Sanitäter: "Wo ist das Ohr?" Alle suchen hektisch, da ruft der Lehrling: "Ich hab's!", und hält das Ohr hoch. Sagt der Meister: "Das kann nicht meins sein, hinter meinem steckt ein Bleistift!"