Freude über neues Löschfahrzeug in Steinwiesen

Mit freudiger Erwartung reiste in der vergangenen Woche eine Abordnung der Führungskräfte der Feuerwehr Steinwiesen nach Ulm in das Magirus-Werk, um das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 in Empfang zu nehmen und in die Heimat zu überführen.

Vor gut fünf Jahren stellte die Feuerwehr Steinwiesen ein Fahrzeugkonzept auf. Im Frühjahr des vergangenen Jahres erfolgte die Ausschreibung für ein LF 10. Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Großheirath (Kreis Coburg) und Pullenreuth (Kreis Tirschenreuth) wurden insgesamt drei baugleiche Fahrzeuge ausgeschrieben. Mitte 2018 erfolgte die Auftragsvergabe an die Firma Magirus. Aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher betrug die Lieferzeit für die drei Fahrzeuge fast acht Monate.

Ende Februar 2019 war es nun soweit, etwas schneller als gedacht konnte das neue Fahrzeug in Empfang genommen werden. Bei der Werksabholung in Ulm standen neben der Abnahme vor allem die Einweisungen in Fahrzeug, Pumpe und Technik auf dem Programm. Eine Werksführung, weitere Einweisungen und viele Infos erhielten die Kameraden aus Steinwiesen im Magirus-Werk. Die Heimreise wurde dazu genutzt, sich mit den Fahreigenschaften des neuen LF 10 vertraut zu machen. Dabei war auch Kommandantin Kerstin May, die stolz das neue Fahrzeug eine Strecke fuhr. Zu Hause wurde die Abordnung der Feuerwehr und das neue LF 10 bereits sehnsüchtig von den Aktiven der Feuerwehr Steinwiesen erwartet.

In einer kleinen Feierstunde wurde am darauffolgenden Abend das neue Fahrzeug offiziell dem Bürgermeister und dem Gemeinderat sowie den Mitarbeitern des Rathauses und Mitgliedern der Feuerwehr vorgestellt. Bürgermeister Gerhard Wunder ging auf die gute Arbeit ein, die von der Feuerwehr geleistet wird. Es sei kein Wunder, dass man im vergangenen Jahr neue Aktive gewinnen konnte.

Kommandantin Kerstin May ging kurz auf die technischen Daten zum LF 10 ein, das im Rahmen des Sommerfestes am 6. Juli eingeweiht werden soll. Es handelt sich um ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 EC Line vom Typ Iveco Eurocargo mit 15 Tonnen (abgelastet), permanentem Allradantrieb, Heckpumpe (2500 l/min.), TS 8/8 (1700 l/min.), 1200-Liter-Wassertank, Lichtmast, vier Atemschutzgeräten, Wärmebildkamera und Geräten zur technischen Hilfeleistung (Motorsäge, Säbelsäge, Kaminkehrer-Set).