Freiwillige Helfer aus der ganzen Welt kommen nach Mittelberg

Seit 2013 ist die Familie Martini aus Mittelberg Teil von "WWOOF" (World-Wide Opportunities on Organic Farms), ein internationales Netzwerk, das freiwillige Helfer und ökologisch bewirtschaftete Höfe zusammenbringt. Mehr Informationen zur Organisationen finden Sie hier.



Über 120 Helfer und Helferinnen aus der ganzen Welt waren seither zu Gast auf dem abgelegenen Schlossberghof. Ob Singapur, Mumbai oder Sizilien - jeder Helfer wird vor Ort mit fränkischer Herzlichkeit empfangen, muss aber auch ordentlich mit anpacken können.



Wie der Sohn der Familie Markus Martini auf die Organisation gestoßen ist und warum er selbst den Weg zurück in Heimat gefunden hat, lesen Sie in Kürze im ausführlichen Artikel auf inFranken.de