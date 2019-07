Freischießen Kronach: Bierpreis liegt bei 8,30 Euro

Wer in diesem Jahr beim Kronacher Freischießen eine Maß Bier bestellt, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. 8,30 Euro sind dann für den Gerstensaft fällig.

Die ausrichtende Schützengesellschaft hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, an der Preisschraube zu drehen. "Wir haben den Preis jetzt lange gehalten", erklärt Schützenmeister Jörg Schnitzler zum Anstieg um 50 Cent. Die Preise bei der Herstellung der Getränke - auch alkoholfreie werden in diesem Jahr um 50 Cent teurer - seien zuletzt aber spürbar gestiegen. "Deshalb ist es nun quasi ein Nachziehen zur allgemeinen Preisentwicklung."

Zuvor hatten die Schützen den Preis im Jahr 2013 um 40 Cent auf 7,30 angehoben. 2016 stieg er auf 7,80 Euro. Dieser Betrag wurde drei Jahre lang gehalten.