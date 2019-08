Freimarken fürs Kronacher Freischießen? So können Sie gewinnen

Was wäre das Freischießen nur ohne sein Festbier? Eine frisch gezapfte Maß gehört halt einfach dazu. In den meisten Fällen wahrscheinlich ebenso wie als Grundlage ein Zwiebel- oder ein Biersteak. Doch so kann ein Freischießen-Tag schon ziemlich ins Geld gehen. Wie wäre es da mit einer Freimarke? Von denen hat der Fränkische Tag in diesem Jahr nämlich gleich einige zu verlosen.

Wer eine davon ergattern möchte, muss uns einfach nur ein aktuelles Foto vom Freischießen schicken.Das ist zum einen möglich über unsere Facebook-Seite "Fränkischer Tag Kronach". Ganz oben finden Sie dort den Gewinnspiel-Aufruf, unter dem Sie in den Kommentaren beispielsweise ein Selfie posten können, das Sie auf dem Schützenplatz zeigt. Oder aber Sie schicken einfach ein Bild per E-Mail an redaktion.kronach@infranken.de.

Die Redaktion trifft dann eine Vorauswahl der schönsten Fotos. Das Zufallsprinzip entscheidet schließlich, welches dieser Bilder es in die Zeitung schafft - und damit gleichzeitig, wer eine Freimarke gewinnt. Wer sein Foto in der Zeitung entdeckt, darf sich seine Freimarken in der FT-Redaktion (Adolf-Kolping-Straße 16, Kronach) abholen. Wir wünschen viel Spaß auf dem Freischießen und viel Glück bei unserer Verlosung!