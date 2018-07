Frau im Kronacher Landesgartenschau-Gelände missbraucht: Fahndung nach Vergewaltiger läuft

Gegen 8 Uhr ging am Donnerstagvormittag die Mitteilung bei der Polizei ein. "Ich kann bestätigen, dass wir wegen einem sexuellen Übergriff auf dem Kronacher Landesgartenschau-Gelände im Einsatz sind", sagt Jürgen Stadter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.Die Polizei hat nach dem Übergriff eine Großfandung nach einem zu Fuß flüchtenden Mann eingeleitet. In der Nähe des Tatorts wurden Wege abgesperrt. Außerdem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz."Wir haben noch niemanden festgenommen, die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern noch an", sagte Stadter um 12.30 Uhr. Zahlreiche Polizisten aus Kronach und den umliegenden Dienststellen sind bei der Suche im Stadtgebiet und speziell im Umgriff des LGS-Geländes beteiligt. Auch wurden bereits mehrere Vernehmungen durchgeführt.Im weiteren Verlauf des Tages will sich die Polizei zu weiteren Einzelheiten äußern.