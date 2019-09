Franken Bräu: Wie kam die Lauge ins Bier? Geschäftsführer äußert schweren Verdacht

Unruhige Tage liegen hinter der in Neundorf beheimateten Brauerei Franken Bräu: Nachdem klar ist, dass die in einem Pils gefundene Lauge nicht in seiner Brauerei verwendet wird, möchte Geschäftsführer Rainer Mohr bei der Polizei am Montag Anzeige erstatten. Foto: Nicolas Armer/dpa