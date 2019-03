Fördergelder helfen im Kreis Kronach beim Lückenschluss

Der Mobilfunk ist im Frankenwald ein heikles Thema. Die Topografie sorgt einerseits für viele Funklöcher, andererseits in den vergangenen Jahren für eine überschaubare Begeisterung der Netzbetreiber, im ländlichen Raum nachzurüsten.

Die Netzbetreiber werden inzwischen wieder aktiver. Doch auch die Gemeinden wollen die Situation verbessern. Grundlage dafür ist ein im Dezember 2018 angelaufenes Förderprogramm, das den Mobilfunk in Bayern weiter vorantreiben soll. Mit Fördermitteln in Höhe von 80, teilweise sogar 90 Prozent können die Gemeinden im Freistaat neue Masten errichten lassen und diese an die Nutzer vermieten, um das Mobilfunknetz von weißen Flecken zu befreien.

Sieben Städte und Gemeinden aus dem Kreis Kronach sind bereits im Markterkundungsverfahren. Welche das sind, lesen Sie hier bei inFranken.de.