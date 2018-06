Fischbach feiert generalsanierte Kirche

Buntes Gemeinde-Sommerfest



Die rundumerneuerte evang.-luth. Pfarrkirche St. Jakobus erstrahlt im neuen Glanz. "Eigentlich wollten wir anfangs nur die Fenster neu kitten", erklärte Pfarrerin Alina Ellgring beim Fest-Gottesdienst am Sonntagvormittag. Das Dach habe auch eine Sanierung bitter nötig gehabt. Zudem habe der abgeblätterte Putz viele Kirchenbesucher gestört. Herauskam schließlich eine Generalsanierung über 680.000 Euro "Zwei Jahre für eine Rundumerneuerung ist keine schlechte Zeit", würdigte die Pfarrerin, die betonte, dass es sich um keine Luxus-Sanierung gehandelt habe: "Es waren notwendige Maßnahmen zur Substanzerneuerung. Wir hätten nicht viel länger warten können." Zuschüsse wurden bislang 400 000 Euro von der Landeskirche und 50 000 Euro vom Denkmalschutzamt bewilligt. Hierfür dankte sie ebenso wie für bisherige Spenden von circa 29 000 Euro. Auch Kirchgeld über 21 000 Euro wird hierfür verwendet. 40 000 Euro hatte man Rücklagen gebildet. Man hofft auf weitere Zuschüsse; dennoch verbleiben wohl gut 90 000 Euro Eigenmittel. "Wir müssen ein Darlehen aufnehmen und werden für die Abzahlung einige Jahre brauchen. Mit Gottes Hilfe können wir das aber schaffen", zeigte sie sich sicher. Ihr Dank galt allen, die dazu beigetragen haben - vor allem dem Kirchenvorstand, dem Mesner-Ehepaar Thiel, der Gesamtverwaltungsstelle Michelau mit Martin Pietz, allen tüchtigen Handwerkern der Baufirmen sowie Architekt Martin Schmidt Schmidt, der auch eine Spende überreichte, stellte bei einer Führung die Maßnahmen vor. Diese könne man auch riechen; sei doch der modrige Geruch fast gänzlich weg. "Das ist das beste Zeichen, dass man richtig gearbeitet hat", meinte er. Verursacht habe den Geruch die Feuchtigkeit von oben und unten. Die Dacheindeckung des Kirchenschiffs sei verbraucht, vermoost und undicht gewesen. Nach Abdeckung und Freilegung des Holztragewerks sei der massive Hausschwammbefall sichtbar geworden. Teilweise bis auf die Mauerwerkskrone zersetzte Balken und Konstruktionsteile machten eine tiefgreifende Sanierung erforderlich. Der Abbruch der zerstörten Mauerkrone erfolgte bis 50 cm unter das Traufgesims. Zudem wurde der Traufbereich fachgerecht gedämmt.Ebenfalls eine Sanierung erfuhr der Turm inklusive Bekrönung und Kaiserstil. Die Schieferdeckung des Turms war stark vermoost; die offene Vernagelung verursachte deutliche Schäden und Rostbildungen. Aufgrund der teilweise fehlenden Schieferdeckung konnte Wasser auf die Unterkonstruktion eindringen, die daher erneuert werden musste. Der Dachanschluss war ebenfalls schadhaft. Sanierungsmaßnahmen waren eine Neufassung des Fachwerks, der Schalläden, des Rähms und der Brüstungshölzer. Der aufgrund seines morschen, durch Schädlinge angegriffenen, Holzes nicht mehr tragfähige Kaiserstil wurde durch Gesundschnitt und Neuteile saniert. Die restaurierte Turmbekrönung mit Neuvergoldung montierte man mit Hilfe eines Autokrans. Nach ihrer Zerlegung wurde die Turmuhr erneuert. Die Farbgebung erfolgte nach altem Vorbild. Das Gehäuse wurde neu angestrichen, eine neue Blechabdeckung angebracht. Umlaufend auf den Zifferblättern wurde die Chronologie der Restaurierungen ergänzt. Nach Vorgaben des Glockensachverständigen erhielt die "12-Uhr-Glocke" eine neue Krone, während bei der "Barbara"-Glocke" starke Risse beseitigt wurden.Die umfassende Fassadensanierung erfolgte aufgrund verwitterter Putzflächen, starker Verschmutzungen, Rissbildungen, Abplatzungen und Vermoosungen, stark durchfeuchteter Sockelzonen, ausgewitterter und ausgeschlagener Fugen sowie teilweise vermorschter Holzgesimse. Maßnahmen waren hier eine Sockelsanierung, eine Freilegung der Sockelzonen, der Rückbau wassersaugender und speichender Hinterfüllungen sowie die Beseitigung von Gefällen zum Gebäude. Das Sockelmauerwerk wurde freigelegt; die durch die aufsteigende Feuchtigkeit geschädigten Sockelputze und Verfugungen abgetragen. Die Trockenlegung der Sockelzonen erfolgte durch tagwasserabführende Wasserrinnen mit Anschluss an die Regenwasserkanalisation. Die Fassade erhielt eine neue frische Farbgebung. Anstelle des bisherigen Rotbrauns wird die weiße Farbe nun von einem Blaugrau akzentuiert. Im Innenbereich ersetzte man die verbrauchten und vergrauten Anstriche. Der Sandsteinboden mit Rosenspitz-Muster wurde renoviert und die unterschimmelten Teppichbeläge entfernt.Sehr beeindruckt vom Gelingen der Maßnahmen zeigten sich Dekanin Dorothea Richter und Kronachs 2. Bürgermeisterin Angela Hofmann, die auch am Familien-Gottesdienst teilnahmen. Dessen Motto "Gottes Haus hat offene Türen" griff Ellgring auch in ihrer Predigt auf. Während Kinder erwartungsvoll die Tür aufmachten, wenn es klingele, sei dies bei Erwachsenen nicht immer der Fall. Gott dagegen halte seine Türen immer freudig auf und er empfange Besucher stets mit offenem Herzen und freundlichem Lächeln. Zu ihm könnten wir jederzeit mit Beschwerden, Bitten und Klagen kommen. Aber auch wir sollten ihm die Tür öffnen, wenn er zu uns kommen wolle. Stimmungsvoll umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor und dem Posaunenchor Fischbach , beides unter Leitung von Andreas Thiel Beim Fischbacher Gemeinde-Sommerfest, das seinen Beginn mit dem Familien-Gottesdienst gefunden hatte, war den ganzen Nachmittag auf dem Gelände um die Pfarrkirche mächtig etwas los. Der "Pfiffikus"-Kindergarten lud zu einem fröhlichen Konzert mit Liedern und Flötenstücken. Dabei wurden alle integriert - von den Dreikäsehochs der Kinderkrippe bis hin zu den "Großen". Aber auch das Personal sowie ein Eltern-Chor stimmten Lieder an. Zu hören waren insbesondere modernes christliches Liedgut sowie umgedichtete Stücke wie beispielsweise "Im Kindergarten haben wir viel Spaß". Für alle "kleinen und großen" Sänger und Sängerinnen gab es verdientermaßen viel Applaus.Mitmachen für Jung und Junggeblieben war angesagt bei Spielen, Workshops, Aktionen und Bastelangeboten rund um das Gotteshaus. Beim Kinderschminken konnten sich die Jungen und Mädchen in fantasievolle Figuren verwandeln lassen, während beim Torwandschießen Zielsicherheit gefragt war. Entspannung pur boten die Pizza-Massagen von Cilly Volk. Seinen Abschluss fand der Tag mit einer von der Band "Joyfully" stimmungsvoll umrahmten Schlussandacht. Die Erlöse des gelungenen Fests kommen der Kirchensanierung zugute - mit Ausnahme der Spenden beim Kiga-Konzert, die bei der Einrichtung selbst verbleiben.