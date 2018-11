Feuerwehreinsatz in Neuses: Ofenscheibe geplatzt

Weil die Scheibe eines Kaminofens in einem Wohnhaus in Neuses geplatzt war, musste am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr anrücken, um Schlimmeres zu verhindern. Kurzerhand wurden der Ofeneinsatz herausgenommen und die Flammen im Freien gelöscht. Größerer Schaden ist letztlich nicht entstanden.