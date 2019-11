Feuerwehr holt Fahrerin in Steinwiesen aus ihrem Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, kurz nach Mittag, auf der Kreuzung am Ortseingang von Steinwiesen, an der Abzweigung nach Neufang.

Aus der Straße nach Neufang kam ein silberner Transit, dessen Fahrerin nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen von der Ortsmitte kommenden Kleinwagen, einen blauen Renault. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Renault nur leicht verletzt und kam mit einem Schock davon. Die Fahrerin des Transit musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde von einem ADAC-Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren außerdem Beamte der Polizei-Inspektion Kronach, Rettungskräfte der Feuerwehren Steinwiesen, Wallenfels und Marktrodach, die auch den Verkehr absicherten, Kreisbrandmeister Hans Stumpf sowie das BRK mit drei Rettungswagen. Die Einsatzleitung hatte Andreas Kristek, Leiter der Kronacher BRK-Rettungswache.