Fast hätten sogar die Zuhörer des Osterkonzertes in Steinwiesen mitgesungen

Was haben Piraten und ein Elefant gemeinsam? Genau, sie gehören zum Repertoire der Jungmusiker des Musikvereins Steinwiesen. Und die stellten beim 29. Osterkonzert des Musikvereins in der Kulturhalle in Steinwiesen ihr Können unter Beweis. Mit "Pirates oft the Caribbean" und "Wenn der Elefant in die Disco geht" begeisterten die 14 Jugendlichen unter der Leitung von Max Hollendonner und Carolin Kremer nicht nur ihre Eltern, sondern alle Konzertbesucher.

Tolle Solisten, hervorragende Stimmen und eine Mischung aus Pop, Balladen, Volksmusik und Filmmelodien erwarteten die Gäste. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Stefan Hümmer übernahm Dirigent Wolfgang Schrepfer nicht nur die musikalische Leitung des Konzertes auf hohem Niveau, sondern er führte auch in lockerer Weise durch das Programm.

Auch klassische konzertante Blasmusik

Schmissig war der Auftakt mit der Eingangsmelodie der Quizsendung "Die Pyramide", die Dieter Thomas Heck von 1979 bis 1994 im ZDF moderierte. Es folgten Medleys aus grandioser Filmmusik wie "Der König der Löwen", der 1994 in die Kinos kam, Melodien aus "Cagney und Lacey" oder den Kultfilmen der "Rocky"-Reihe. Mit der "Celebration Overture", die Kees Vlak aus den Niederlanden schrieb, um 1999 das neue Jahrtausend zu begrüßen, schallten packende Töne durch die Halle.

Natürlich fehlte auch die klassische konzertante Blasmusik nicht. Ein Höhepunkt war da sicherlich die "Perger-Polka", die Kurt Gäble 2018 der Stadtkapelle Perg aus Oberösterreich gewidmet hat. Der Konzertmarsch "Egerländer Blut", den Holger Mück aus dem Landkreis Kronach verfasst hat, wurde beim Jubiläum des Musikvereins Tettau in Notenform als Erinnerungsgeschenk verteilt.

Hervorragende Solisten

Allgemeine Hochstimmung löste der Marsch "Euphoria" aus, den Martin Scharnagel 2015 für das 90-jährige Bestehen des Musikvereins Wilhelmskirch geschrieben hat. Die Zuhörer waren fast dazu bereit, mitzusingen, als ein Medley der Melodien aus den 80er Jahren erklang. Wer kennt sie nicht, die Lieder "Skandal im Sperrbezirk", "1001 Nacht", "Ohne dich" und "Amadeus"? Hervorragende Songs von hervorragenden Künstlern, super vorgetragen von den Musikern des Musikvereins Steinwiesen.

Dass der Musikverein Steinwiesen nicht nur einen tollen Klangkörper hat, sondern auch hervorragende Solisten, bewies Frank Hauck mit dem Flügelhorn bei der Pop-Ballade "My Dream", ein Stück mit leisen Tönen, aber auch mit stimmgewaltigen Passagen. Herrliche Stimmen erklangen beim Gesang von Yvonne Welscher und Corina Müller. Während Yvonne Welscher "Hard Rock Cafe" aus dem Jahr 1995 zum Besten gab, schlug Corina Müller mit "A night like this", das im Original von der niederländischen Sängerin Caro Emerald gesungen und bereits 2009 in der Werbung von "Martini-Drinks" gespielt wurde, leisere Töne an. In Deutschland erhielt das Lied 2011 Platin.

Ein herausragendes Konzert geht nicht ohne eine Zugabe zu Ende. Die beiden hervorragenden Sängerinnen Yvonne Welscher und Corina Müller bekamen dabei Verstärkung durch Max Schmermer und Andreas Müller. Gemeinsam sangen sie den immer aktuellen Song der Olympischen Spiele 1988 in Korea "Hand in hand". Bei dieser Darbietung war das Gänsehautgefühl garantiert. Mit dem Lieblingsmarsch des Dirigenten Wolfgang Schrepfer, "Die Regimentskinder", fand der Abend seinen Ausklang.

Respekt und Anerkennung

Zweiter Bürgermeister Bruno Beierlorzer meinte, bei den Musikern sei von Frühjahrsmüdigkeit nichts zu spüren. Er betonte, dass man dem sehr guten musikalischen Engagement des Musikvereins mit seinem Dirigenten Wolfgang Schrepfer Respekt und Anerkennung zollen müsse. Dank sagte Beierlorzer vor allem für die hervorragende Jugendausbildung, von der man sich heute habe überzeugen können.

Einen Dank sagte Vorsitzender Stefan Hümmer all denen, die für dieses Konzert Notensätze gespendet hatten. Während der Veranstaltung wurden bereits für das Konzert im nächsten Jahr Spenden für Notensätze gegeben.