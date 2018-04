Evakuierung der Sparkasse: Verschmorter Elektromotor sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein etwas anderer Start in den Arbeitstag für die Mitarbeiter der Kronacher Hauptstelle der Sparkasse Kulmbach-Kronach: Am Mittwochmorgen mussten sie gegen 8 Uhr das Gebäude in der Kulmbacher Straße verlassen und bei Sonnenschein, aber noch frischen Temperaturen auf dem Vorplatz ausharren.



Der Grund: Dem Hausmeister war bei einer Inspektion eine Rauchentwicklung in einem Technikraum aufgefallen. Er rief die Kronacher Feuerwehr, die mit 40 Personen im Einsatz war. Außerdem rückten Beamte der Polizei sowie Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes aus.



Wie Stefan Wicklein, Vorsitzender der Feuerwehr, erläuterte, verschafften sich Feuerwehrleute mit Gasmasken Zutritt zum Technikraum, in dem ein verschmorter Elektromotor als Brandursache ausgemacht wurde.



Nach etwa einer halben Stunde war die Gefahr gebannt und die Sparkassen-Mitarbeiter konnten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Feuerwehr blieb noch mit einigen Einsatzkräften vor Ort und stellte Be- und Entlüftungsgeräte auf.



Der Verkehr auf der Kulmbacher Straße war durch die parkenden Einsatzfahrzeuge leicht eingeschränkt. Die Feuerwehr regelte die einspurige Durchfahrt.



Weitere Informationen und Stimmen folgen.