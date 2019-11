Es "scherbelt" bald wieder in Kronach

"Ich saß im Zug und plötzlich machte es 'Plopp'". Geploppt hatte es beim Künstler selbst, denn "nach langen Grübeleien sind mir plötzlich 1000 Titel eingefallen für Menschen, die in der Mitte des Lebens angekommen sind und für deren Angehörige." Klare Botschaften möchte er senden, von denen jeder Gast sich eine mitnehmen könne.

"Unterhaltung beinhaltet auch Haltung", lautet sein nächster Satz und damit spielt er auf seine Art des Bühnenauftrittes an. "Es ist eine Unterhaltung, die es heutzutage im Fernsehen gar nicht mehr gibt, weil die sich keiner leisten kann. Hätte ich Pavel Sandorf und seine Big Band nicht, würde ich vielleicht nur mit Klavierbegleitung arbeiten." Und da war er auch schon angekommen bei seinen Dankesworten, die er nicht nur an Pavel Sandorf richtete, sondern auch an Daniela Krüger, die im Namen der Sparkasse Kulmbach-Kronach als "musikalischer Fondsmanager" noch mal die Unterstützung des Kreditinstitutes zusicherte. "Wir wollen unser Geld gut und qualitativ einsetzen und das ist uns hiermit auch gelungen", ergänzte sie. Kunst und Theater koste schließlich Geld, viel Geld, erklärte Uli Scherbel, der damit auch die "moderaten Eintrittspreise" angesprochen hatte.

Und dann erzählt Scherbel nochmal von der Entstehung des neuen Programms, das "eine erwachsenere Form von "Scherbe(l)n bringen Glück" sein soll. "Damit bin ich mit mir selbst in Konkurrenz gegangen," verrät er, wirkt dabei aber kein bisschen unter Druck geraten. Und bei all seinen klaren Botschaften, gerne auch gewandet in Texte von Udo Jürgens, den er sehr verehre, soll es dennoch ein paar Überraschungen geben.

Überraschungsgast kommt

Und genau das brachte Bürgermeister Beiergrößlein sofort ins Grübeln, denn speziell für ihn wird ein Überraschungsgast auftreten. "Jetzt werde ich jeden Abend grübeln, bin aber total aufgeregt und freue mich wahnsinnig." Wolfgang Beiergrößlein grinst dabei wie ein Kind zu Weihnachten und versucht gleichzeitig, das Geheimnis zu lüften. Er blickt dabei abwechselnd zu Tourismuschefin Kerstin Löw und Uli Scherbel und die verschränken lachend die Arme. "Wir verraten nix", schäkern die beiden.

Proben übers Handy

Was der Künstler aber verrät, ist, die Art, wie er mit Pavel Sandorf und seiner Big Band probt. "Naja, das ist vielleicht etwas exotisch. Wir machen das übers Handy, oder halt über die Medien, geht ja alles im digitalen Zeitalter. Da muss einfach jeder seine Hausaufgaben machen, denn treffen kann ich mich mit der Big Band wohl erst ab März. Vorher sind wir alle total ausgebucht."

"Erste Tränen" mit Blick auf seinen Abschied kündigte Beiergrößlein schon mal vorsorglich an. "Ich freue mich aber auf Uli Scherbel mit seiner großartigen Ausstrahlung und auch auf Pavel Sandorf mit seiner Band. Ich wertschätze das alles sehr, denn Uli ist nicht nur Kind des Frankenwaldes, sondern auch sein Botschafter. Er wusste schon immer, was er wollte, und hat sich in die höchste Liga gekämpft. Er ist offen, gradlinig und ehrlich und ich sage das jetzt alles, weil mir am Konzert dann vielleicht die letzten Worte fehlen werden."

Als ganz besonderen Wunsch legte er Uli Scherbel aber noch ein "Dankelied" ans Herz.

Auch Kerstin Löw wurde bei den Superlativen fündig. "Uli Scherbel ist ein charismatischer Bühnenkünstler, der die Leute vom Hocker reißt. Die stehen dann auf den Stühlen und wollen immer mehr. Ich schätze ihn als großartigen Künstler." Weiter schwärmte sie von "einem satten Sound" und bedankte sich gleichzeitig bei Kreiskulturreferentin Gisela Lang für die Bereitstellung der Bühne. Am Ende verspricht sie: "Das wird ein Programm, an dem man dreidimensional teilnehmen wird. Es wird anspruchsvoll, qualitativ hochwertig und unterhaltsam. Herzensbildung halt an einem hochgradig emotionalem Abend."

Kurze Worte findet auch Bandleader Pavel Sandorf, der sich für die musikalische Abwechslung begeistert: "Pop, Swing, Jazz, Balladen, Chansons und Musicalhits, all das werden wir gemeinsam auf die Bühne bringen."

Tickets und Termine

Termine "Ich weiß, was ich will" wird am Samstag, 25. April, ab 19 Uhr und Sonntag, 26. April, ab 18 Uhr jeweils im Kreiskulturraum stattfinden.

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf zu 33 Euro in der Tourist-Info in Kronach, Marktplatz 5 (09261/97236), auf www.reservix.de sowie allen Reservix-Vorverkaufsstellen.