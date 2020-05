Erst verfolgt und dann gerammt: Geldstrafe und Führerscheinentzug für Kronacher

"Eifersucht und verletzte Eitelkeit haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Sie waren rücksichtslos", kritisierte am Donnerstag der Kronacher Strafrichter Christoph Lehmann einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Kronach. Denn: Der Arbeiter hatte im Dezember 2018 einen vermeintlichen Nebenbuhler und dessen Beifahrerin mit seinem Wagen mit äußerst gefährlichen, fast lebensbedrohlichen Aktionen verfolgt. Es kam zu einem Unfall.

Die Rechnung bekam der angeklagte Raser im Urteil präsentiert. Der Richter entzog dem Angeklagten den Führerschein für ein Jahr, 4800 Euro muss er als Strafe an die Staatskasse bezahlen. Der Grund: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen.

Staatsanwalt Alexander Brandt rief dem 24-Jährigen zu Beginn des Prozesses sein damaliges Verkehrsrowdy-Verhalten ins Gedächtnis, welches sich über einen längeren Zeitpunkt hinzog.

Die Tatorte: Kurz vor und in der Gemeinde Küps und auf einer dortigen abzweigenden Wohnstraße. Folgendes soll geschehen sein: Zuerst soll der Arbeiter mit seinem Golf dem Ford seines vermeintlichen Widersachers in Schlangenlinie gefolgt, riskant überholt und dann gefährlich abrupt und scharf ausgebremst haben. Nachdem der Verfolgte in seiner Not im Rückwärtsgang in eine Seitenstraße eingebogen war, soll der Angeklagte ihm wiederum eingeholt und zur Flucht auf vier Rädern gezwungen haben. Beim Einbiegen des Verfolgten zurück auf die B 173 in Ortsmitte soll der Angeklagte dann absichtlich in dessen Fahrertür gefahren sein.

Zwei Autos waren Schrott

Die Folgen: Der Geschädigte rutschte mit seinem Auto über die Straße in eine schräge Böschung. Es entstand ein Totalschaden von rund 10 000 Euro allein an dessen Auto. Fahrer und Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Aber auch das Fahrzeug des Verfolgers war später nicht mehr zu gebrauchen und hatte nur noch Schrottwert.

Keine Angaben machte der Angeklagte auf Anraten seines Verteidigers Bernd Legal. Dessen Anwalt begründete: "Die Vorwürfe sind nicht zutreffend." Der Richter erinnerte, dass die Ex-Freundin des Angeklagten damals im Wagen des Geschädigten saß. Einst sei ein Kontaktverbot für ihn zu seiner Partnerin verhängt worden.

Ausführlich schilderte ein neutraler Augenzeuge, was er einst in der Tatortnähe beobachtete und hörte. So habe er gesehen, dass der Angeklagte mit seinem Golf den Fordfahrer mit hoher Geschwindigkeit folgte. Auch in der Wohn-Gewerbestraße, in der sonst wenig los ist. Der Zeuge schilderte die einstigen Geschehnisse ähnlich wie der Staatsanwalt. "Der Golffahrer ist Vollgas gefahren, so schnell es ging", sagte er weiter. Es sei Zufall gewesen, dass kein anderer Autofahrer gefährdet wurde. Vor allem bei dem Unfall zurück auf die B 173 sei es ein glücklicher Umstand gewesen, dass kein anderer Wagen entgegenkam.

Ein weiterer Zeuge und Anwohner bestätigte, dass er den Unfall zwar nicht gesehen, aber die lautstarken Fahr- und Bremsgeräusche in seiner Wohnung gehört hatte. Als er herauskam, sei der Unfall bereits passiert gewesen. Deshalb habe er die Polizei gerufen. Später habe er sich nach einem Presseaufruf als Zeuge gemeldet.

Der 25-jährige Geschädigte erklärte, dass er befürchtete, dass der Angeklagte bei einem erzwungenen Stopp handgreiflich werden könnte. Gewusst habe er, dass die Beifahrerin mit dem Angeklagten persönliche Probleme hatte. Nach dem Unfall musste er die kaputte Tür auftreten. "Ich habe gar nicht mehr gewusst, was unten und oben ist."

Waren die Bremsen schuld?

Der Angeklagte habe am Unfallort behauptet, dass seine Bremsen plötzlich versagten, berichtete ein Polizeibeamter. Nach der Beschlagnahmung des Fahrzeuges und einem Gutachten habe sich herausgestellt, dass dies nicht stimmte und sich dessen Auto in einem technisch einwandfreien Zustand befand.

Der Staatsanwalt verlangte eine Führerscheinsperre von einem Jahr und vier Monaten und eine Geldstrafe von 5600 Euro. Er kritisierte: Der Angeklagte habe sein Auto als Waffe missbraucht und eine hohe kriminelle Energie an den Tag gelegt. Es sei ein Glücksfall, dass nicht mehr passierte.

Der Verteidiger glaubte, dass nicht bewiesen sei, dass der Angeklagte wirklich zu schnell gewesen und dass er die Fahrzeuginsassen des anderen Wagens vorsätzlich verletzen wollte. Er gab zu bedenken, dass sein Mandant bei einem Führerscheinsperre seinen Arbeitsplatz verlieren werde.

In seiner Urteilsbegründung fasste der Richter zusammen: Der Angeklagte habe wohl rot gesehen und gedacht: "Jetzt zeige ich es denen". Jeder Verkehrsteilnehmer, der einem anderen mit hoher Geschwindigkeit absichtlich in die Fahrertüre hineinfährt, müsse damit rechnen, dass der andere verletzt wird. "Es wurden zwei Fahrzeuge zu Schrott gefahren und das aus nichtigem Grund," schimpfte der Richter.