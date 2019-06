Erfolgreiches Männerballett aus Teuschnitz: "Die Anzichn Normoln" holen Titel

Die besten Männerballette Deutschlands kämpften in der Sachsen-Arena in Riesa am 15. und 16. Juni vor knapp 2000 begeisterten Zuschauern um die 16. Deutsche Meisterschaft der Männerballette. Mit dabei waren erstmals überhaupt "Die Anzichn Normoln" aus Teuschnitz als eine von vier Mannschaften aus Bayern.

Noch Tage später zeigten sich die sportlichen Männer aus der Arnikastadt um ihre Trainerin Anja Fleischmann "geflasht" von den vielen Eindrücken der letzten Tage. Die Atmosphäre der Deutschen Meisterschaft sei unbeschreiblich gewesen.

Los ging es für die "DAN" am Samstagfrüh, als sie sich mit ihren mitgereisten Fans auf direktem Weg nach Riesa begaben. Einige ihrer Freunde und Fans - darunter die "Happy Hoppers" aus Auerbach (Oberpfalz) - kamen dabei zur tatkräftigen Unterstützung im DAN-Outfit.

Neulinge bei der Meisterschaft

Das Teuschnitzer Männerballett fand sich als Neuling bei der Deutschen Meisterschaft in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld wieder. Erstmalig wurde in diesem Jahr eine U35- sowie eine Ü35-Wertung (jeweils bezogen auf das Durchschnittsalter aller Tänzer) durchgeführt. Die "sportliche Elite" aus Teuschnitz startete mit zehn Tänzern bei der Ü35-Meisterschaft und einem Altersdurchschnitt von 37,8 Jahren - vom jüngsten teilnehmenden Tänzer mit 24 Jahren bis zum ältesten mit 57 Jahren.

Die Teuschnitzer lernten tolle Mannschaften kennen, die bereits seit vielen Jahren auf allerhöchstem Niveau an dieser Meisterschaft teilnehmen. Ihr Können wurde an beiden Tagen von jeder auftretenden Gruppe abgerufen.

Intensives Training

Dank eines vierwöchigen, speziell für die Deutsche Meisterschaft ausgelegten Trainings konnte "DAN" am Finaltag, nach Meinung der Trainerin Anja Fleischmann, die beste Leistung dieser Saison abrufen. Echte Gänsehautmomente bescherten den Teuschnitzern die Standing Ovations, mit denen sie von den etwa 2000 Zuschauern nach ihrem Auftritt gefeiert wurden. In diesem Moment sei ihnen klar gewesen, wie sehr sie mit ihrer Performance das Publikum begeistern konnten. Aber konnten sie damit auch die professionell ausgebildete siebenköpfige Jury überzeugen? Gespannt erwarteten "DAN" die Punktevergabe, für die ein mehrseitiges Regelwerk des BvDM (Bundesverband Deutscher Männerballette) besteht. Dieses umfasst die Präsentation, die Show und Unterhaltung, die Umsetzung des getanzten Mottos, Kreativität als auch Tanztechnik sowie die Ausführung der Schritte.

Zur riesigen Freude der "DAN" wurden die Podiumsplätze an die Männertanzgruppe Eilenburg, den hoch favorisierten "O-Town-Players" sowie an die Teuschnitzer selbst verteilt. Mit einer "Schnapszahl" von 444 von 500 möglichen Punkten schafften diese einen hervorragenden zweiten Platz und wurden damit Vizemeister. Mit stolz geschwellter Brust traten sie die Heimreise in ihre Heimatstadt an, in der beim Eintreffen noch eine große Überraschung auf sie wartete: Der Bus stoppte am Buswendeplatz und die "DAN" wurden von Fans zum Rathaus eskortiert. Hier wurden die sportlichen Männer von der Bürgermeisterin, einigen Stadträten und weiteren Anhängern beglückwünscht und mit einem Feuerwerk und großem Beifall empfangen.

Der Titel ist ein mehr als gelungener Abschluss der Jubiläums-Saison "10 Jahre Männerballett Teuschnitz". Sehr freuen sich die Männer, in der kommenden Saison erstmals das Oberfränkische Männerballett-Turnier im Landkreis Kronach ausrichten zu dürfen. Der Termin ist Samstag, der 14. März 2020, in der Nordwaldhalle Nordhalben. Interessierte Zuschauer sollten sich diesen Termin vormerken und sind schon jetzt herzlich willkommen.