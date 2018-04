Erfolglose Balztänze auf der Kronacher Theaterbühne

"Nicht mehr ganz taufrisch!" Diese Bemerkung ist vielleicht nicht unbedingt die optimale Eröffnung eines Blind Dates, aber auf der Bühne gibt die Anfangssequenz der Komödie "Kontakte - 4 ½ Bemühungen späteres Glück nicht auszuschließen" Tempo und Wortwitz gekonnt vor - ein toller Einstieg!





Warteschleife im Weinlokal



Der verbale Fauxpas gilt freilich nicht der perfekt durchgestylten Dame im Wartestand des Weinlokals, sondern der Erkennungsnelke. Aber die Kandidatin erweist sich als selbstironisch: "Ich hoffe, Sie sind nicht jetzt schon enttäuscht!".



Seine tapsigen Versuche, sich aus der selbst geschaffenen Misere zu befreien und ihre brutale Direktheit verraten: Er ist Neuling auf dem weiten Feld der Partnersuche, sie beherrscht die Kennenlernchoreografie aus dem Effeff. Einen Vorteil kann sie daraus nicht schlagen, dazu ist sie zu desillusioniert. Systematisch demontiert sie ihr Gegenüber als "weichgespülten Schleimscheißer". Sie wird ihre Suche nach einem reichen Mann erfolglos fortsetzen müssen.





Am Ende steht Resignation



Im Verlauf des Stücks erleben die Zuschauer, wie er hingegen aus seinen Dates lernt, seine Profile und Strategien anpasst, sich im Bemühen, nichts zu falsch zu machen, bis zur Unkenntlichkeit verstellt und am Ende resigniert auf einer Bierbank zur Ruhe kommt.



Die beliebten TV-Stars Pascal Breuer und Judith Hildebrandt sind glänzend aufeinander eingespielt und machen aus dem Buch von Sylvia Hoffmann und unter der Regie von Sebastian Goder einen kurzweiligen Theaterspaß. Beide Schauspieler dürfen die große Bandbreite ihres Könnens zeigen: Breuer spielt Hans-Jürgen, frisch geschieden, Abteilungsleiter, der unter seiner Einsamkeit leidet. Hildebrandt schlüpft in fünf Frauentypen: in die abgehalfterte Möchtegern-Luxus-Tussi, die korrekte Bankangestellte auf der Suche nach Gefühl, die Sekretärin, die schon längst an Chef und Karriere vergeben ist und in das ausgeflippte Hippie-Girl auf Selbstfindungstrip.





Wenn der Macho nicht zu Wort kommt



Diese Frauen treffen auf jeweils neue Hans-Jürgen-Versionen. Der macht, ausgehend vom Gentleman alter Schule über den aggressiv-männlichen Macho rasante Typveränderungen durch, mit dem Ziel, erfolgreich zu landen. Beim letzten Date reagiert er einfach nur noch. Zu Wort kommt er eh nicht, denn die gnadenlose Selbstanalyse seines Rendezvous' - "ich existiere nur, wenn ich kommuniziere" - prasselt wie ein Wasserfall auf ihn ein.



Offenbar hat keiner der Kandidaten bei den ersten persönlichen Treffen Vertrauen in sich selbst. Viel zu wichtig ist die eigene Präsentation.





Schläge unter die Gürtellinie



So ist beim Duell zwischen Chefsekretärin und Abteilungsleiter jeder derart verzweifelt bemüht, den Scheinwerfer auf sich selbst zu richten, dass Schläge unter die Gürtellinie kaum mehr wahrgenommen werden. Er prahlt mit der Liste seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sie erwidert: "Wie viele Bäume gefällt werden müssen, damit andere sich wichtig machen können." Ob die beiden sich selbst glauben, dass sie nach diesem Abend "durchklingeln" werden?



Anders als in der Mathematik führen Berechnungen in der Liebe nicht weit. Algorithmen mögen in den Datenbanken der Partnerbörsen zweifelsfrei aus zwei Menschen ein perfektes Match ermitteln, aber erst der Realitätscheck entscheidet, ob der Funke überspringt oder eben nicht.



Zum Schluss räumt die Kellnerin im Biergarten neben den leeren Gläsern den übrig gebliebenen Hans-Jürgen gleich mit ab. Die beiden tanzen und er erkennt: "Sie haben einem ganz normalen Mann ganz einfach gefallen."