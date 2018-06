Enttäuschte Abiturienten am Kaspar-Zeuß-Gymnasium

Miese Stimmung







Bei schönstem Wetter fand am Kaspar-Zeuß-Gymnasium der Abischerz statt. Am meisten freuten sich die Schüler der fünften und sechsten Klasse über die Wasserschlacht und die Freistunden. In Anlehnung an das Lied "Everybodys is looking for freedom" von David Hasselhof lautete das Motto: "Abi looking for freedom". Die Stimmung der Abiturienten war jedoch eher durchwachsen.Innerhalb weniger Minuten wurde ihr Programm für ihre Schulparty zunichte gemacht: Aufgrund einiger Streiche, die offenkundig zu weit gingen, wurden die geplanten Spiele komplett verboten. Laut Aussagen einiger Schüler hatten drei ihrer Mitschüler das Wort "Streich" zu genau genommen und verwüsteten das Lehrer- und Rektorzimmer."Eine kollektive Bestrafung ist doch keine Lösung!", sagt eine der Schülerinnen aufgebracht. Das geplante Programm sei seitens der Schüler völlig harmlos und wäre sicherlich lustig geworden: Bei zahlreichen Wissensspielen wollten die Schüler gegen ihre ehemaligen Lehrer antreten. Eine Runde Lehrer-Schüler-Fußball war das Einzige was doch stattfand.Trotz großer Enttäuschung und Wut fehlt es den Schülern nicht an Verständnis und Verantwortungsbewusstsein: Alle verstehen, dass ihre Mitschüler zu weit gegangen sind. Was geht und was definitiv nicht mehr geht, das wissen die Abiturienten ganz genau: Bei Sachbeschädigung oder wenn Menschen in Gefahr geraten, dann hört auch bei ihnen der Spaß auf. Mittlerweile ist es aber für viele Abschlussklassen wirklich schwierig einen gelungenen und lustigen Abistreich zu gestalten.Da es einige Abschlussklassen in den Vorjahren eindeutig übertrieben haben und es auch zu Sachschäden, Verletzten und Polizeieinsätzen kam, sind die Rektoren der Schulen mittlerweile sehr streng, was die Gestaltung der Abischerze betrifft."Wir machen halt jetzt das Beste daraus und lassen uns die Freude nicht ganz vermiesen, immerhin haben wir unseren Abschluss in der Tasche, das ist das Wichtigste", sagt eine Schülerin mit einem eher halbherzigen Lächeln.Am Freitag bei der Abschlussfeier wollen sie die fehlende Party auf jeden Fall nachholen. Das haben sie sich dann wirklich verdient.