Entdeckungen am Wegesrand bei Hesselbach

(Quellen: Thomas Mattes, Chronik "Hesselbach im Frankenwald", Herausgeber:Dorfgemeinschaft Hesselbach, 2013)

An der Kapelle auf dem Böhla endete am Sonntag die schon zur Tradition gewordene Kapellenwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Kronach, die dieses Mal rund um Hesselbach führte. Es ist ein wunderschönes Fleckchen Erde mit einem grandiosen Ausblick. Auf dem Böhla, einer der höchsten Stellen Hesselbachs, befindet sich die schon seit mehreren Generationen im Familienbesitz stehende Kapelle von Werner und Christine Appel. Sie ziert ein schöner Blumenschmuck. Im Inneren des kleinen Gebetshauses findet sich ein bunt bemalter neugotischer Holzaltar. In den drei Nischen des Altaraufbaues stehen Figuren des heiligen Antonius von Padua, der heiligen Maria und des heiligen Josef.Welch großes Interesse an den Zeugnissen tiefer Frömmigkeit vorhanden ist, zeigte die rekordverdächtige Anzahl von Teilnehmern. Treffpunkt war das örtliche Gemeindehaus. Von dort aus führte der Weg zu der Marter gegenüber an der Hesselbacher Hauptstraße, bevor sich die Wandererer auf den Geh- und Radweg Richtung Lahm begaben. Hier erkundete man zunächst auf der linken Seite die Sandsteinmarter an der "Dinesch-Linde" sowie später auf der rechten Seite das große Frankenwaldkreuz auf der Höhe zwischen Lahm und Hesselbach.Nach dem Kreuz ging es in Richtung alter Sportplatz auf den Höhenweg zur Marter an der Leitenbergkreuzung. Von diesem Kleinod führte die Route schließlich über den Leitenbergweg und die Bühlstraße hoch zur Hesselbacher Kapelle, wo Regionaldekan Thomas Teuchgräber und Pfarrer Sven Raube die Kapellenwallfahrt beschlossen.Die musikalische Begleitung oblag einer Abordnung der Hesselbacher Musikanten unter Leitung von Georg Schönmüller. Vielen wissenswerte Infos zu den christlichen Denkmälern gaben Wolfgang Böhnlein sowie an der letzten Station die Kapellen-Besitzer Werner und Christine Appel. Die stimmigen, tiefgehenden Gebete wurden von Gruppen der Pfarrei St. Ägidius Lahm vorgetragen. Für die Ausarbeitung zeichneten insbesondere Wolfgang Böhnlein und Manfred Mattes verantwortlich.Ihnen galt der besondere Dank vom leitenden Pfarrer des Seelsorgebereichs, Regionaldekan Thomas Teuchgräber, sowie von Pfarrer Sven Raube - ebenso wie allen weiteren Helfern. Größten Respekt zollten sie allen Besitzern für die Pflege der Denkmäler . Nach der letzten Station erfolgte die Rückkehr zum Gemeindehaus, wo die Möglichkeit zum gemeinsamen Beisammensein und geselligen Ausklang dankbar angenommen wurde.Eingangs hatte der neue Erste Vorsitzende des Seelsorgebereichsrates, Lukas Löffler, die Teilnehmer willkommen geheißen. Wie dieser bedauerte, fielen einem oftmals die vielen Martern und Wegekreuze unserer Heimat nicht richtig auf, und nur wenige wüssten wohl die Hintergründe ihrer Errichtung. Allen Anwesenden gab er als "Aufgabe" mit, von nun an bewusster nach links und rechts am Wegesrand zu schauen, was da stehe und warum.Die StationenGegenüber dem Gemeindehaus, im Anwesen 35, steht ein Sandsteinpfeiler aus dem 19. Jahrhundert. Folgendes trug sich am Standort der Marter zu: Die Notzeiten früherer Jahre trieben so manche Bürger an den Bettelstab. Auf dem Heimweg von einer solchen Tour befand sich auch eine schwangere Frau aus Neuenbach (Wilhelmsthal), als bei ihr die Wehen einsetzten. Unter Schmerzen schleppte sie sich von Lahm bis Hesselbach. In der Umgebung dieser Marter soll sie entbunden haben. Sie gelobte, eine Marter zu errichten, wenn sie mit dem Leben davonkommt.Die Marter findet sich auf der Straße von Lahm nach Hesselbach, etwa 300 m vor dem Ort. Auf dem Sockel ist zu lesen:"Hanns Weißer von der Krümpel hat diese biltstock setzen lassen 1764". Die Reliefs zeigen gegen Süden die Glosberger Muttergottes, gegen Westen die schmerzhafte Muttergottes, nach Osten die Marienkrönung und nach Norden den heiligen Ägidius. Folgende Geschichte hat sich hier zugetragen: Im Grümpeltal gibt es weder eine Kirche noch eine Schule. Die Kinder der verstreut liegenden Bauernhöfe mussten damals zu Fuß nach Hesselbach zum Unterricht. Im strengen Winter 1761 gab es riesige Schneeverwehungen und am Standort der Marter ist es meist besonders schlimm. In einer solchen Schneeverwehung fand man die beiden Kinder von Hanns Weißer aus der Grümpel erfroren auf. Die Geschwister hielten sich noch fest umschlungen. Befestigt an der Linde ist ein Dreifaltigkeitsbild, das von der Familie Mattes aus Dankbarkeit über die Kriegsrückkehr eines Soldaten in Auftrag gegeben wurde. Zunächst an einer Linde in Lahm angebracht, musste es nach Bauarbeiten weichen. 2014 fand das von Siggi Marose malerisch neuaufgefrischte Bild seinen neuen Platz.Die Höhen des Frankenwaldes werden von einem monumentalen Spiegelbild christlicher Gesinnung überragt, dem aus blaugrauen Marmorgeschaffenen "Frankenwaldkreuz". Es wurde für ein abgegangenes Wegkreuzjenseits der Straße aufgestellt. Das Frankenwaldkreuz steht an der Straße von Lahm nach Hesselbach auf dem höchsten Punkt der Bergkuppe. Durch seinen exponierten Standort und seine ungewöhnlichen Ausmaße ist es weithin sichtbar. Es ist 4,3 Meter hoch und aus vier Einzelteilen geschaffen, der Corpus ist 2,5 Meter lang. Angefertigt hat es im Auftrag der Pfarrei Lahm der Bamberger Bildhauer Hermann Leitherer. Die schlichte Inschrift an der Westseite lautet: "Unsere einzige Hoffnung AD 1961". Gelöst, frei von Schmerz, ist der Blick des Gekreuzigten über den Betrachter hinweg geradeausgerichtet.Der ursprünglich sehr einfachgehaltene Sandsteinpfeiler der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Marter wurde 1976 aufwendig renoviert. Die Renovierung führte Bildhauer Heinrich Schreiber durch. Bemerkenswert sind die vier in den Aufsatz eingelassenen Bronzetafeln. Auf den Bronzereliefs sind dargestellt eine Bäuerin mit einer Kuh und herbeieilende Bauern (Norden), die heilige Elisabeth (Westen), die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten (Osten) und Richtung Süden die Darstellung der Fußwaschung und Kreuzigung. Die Marter erinnert an die Bäuerin Eidloth aus Hesselbach, die an dieser Stelle von einer wildgewordenen Kuh angegriffen und getötet wurde. In ihrer Todesangst schlug die Frau mit ihrem Rechen auf das Tier ein und rief um Hilfe. Herbeieilende Bauern vertrieben die Kuh und standen der sterbenden Bäuerin bei.Die Kapelle wurde in den Jahren 1947/48 aus Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr eines Soldaten aus dem Kriege errichtet. Sie steht auf dem höchsten Punkt einer Anhöhe südöstlich von Hesselbach und befindet sich in Privatbesitz. 1987 wurden aufwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt. Satteldach und Dachreiter der verputzten Kapelle sind mit dem heimischen Schiefer gedeckt. Durch eine spitzbogige Tür betritt man den weiß getünchten und mit einer Tonnendecke ausgestatteten Innenraum.