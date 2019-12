Energieberater Jürgen Ramming berät auch Haushalte im Kronacher Landkreis

Primär berät Jürgen Ramming seine Klienten telefonisch. "Viele Anliegen sind innerhalb weniger Minuten geklärt", sagt der Berater der Energie-Agentur Oberfranken. Oft melden sich Leute bei ihm, wenn sie beispielsweise durch die Auszahlung eines Bausparvertrags eine höhere Geldsumme zur Verfügung haben und diese investieren wollen.

Welche Heizung am besten geeignet ist, hängt Ramming zufolge vom Sanierungszustand des jeweiligen Hauses ab. "Eine beste Heizung gibt es nicht. Was für das Haus des Nachbarn die beste Lösung ist, muss nicht auch für mich die beste Option sein", betont er.

Wie Ramming die aktuellen Diskussionen um das Klima einschätzt und was jeder Einzelne für das Klima tun kann, lesen Sie auf inFranken Plus. Dort erfahren Sie auch, wie Sie in der kalten Jahreszeit richtig heizen und lüften.