Ende der Bauarbeiten: B 173 ist bald wieder befahrbar

Am 28. Juni 2019 werden die Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 173 zwischen den Anschlussstelle Lichtenfels Ost und Zettlitz abgeschlossen. Ab etwa 9 Uhr kann daher die Vollsperrung der B 173 wieder aufgehoben werden, wie das Staatliche Bauamt meldet.

Das Bauamt hat innerhalb der letzten fünf Wochen an der Bundesstraße unter Vollsperrung verschiedene Erneuerungsmaßnahmen durchführen lassen. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma Strabag AG konnte wegen der Vollsperrung und aufgrund günstiger Witterungsverhältnisse sicher und zügig und qualitätsvoll arbeiten, so das Bauamt. Insgesamt wurden rund 1,4 Millionen Euro für die Erhaltung der B 173 investiert.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurden sowohl zwischen der Anschlussstelle Lichtenfels Ost und Michelau bzw. Kieswerk Schramm als auch zwischen Trieb und Hochstadt sowie in der Ortsdurchfahrt Hochstadt die Bankette geschält, Entwässerungseinrichtungen repariert, die Fahrbahndecke gänzlich aus- und neue Asphaltschichten eingebaut. Auch der Rastplatz vor Trieb wurde mitsaniert. Letztlich wurden neue Leitpfosten eingebaut, neue Schutzplanken gesetzt und Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

Schneller und günstiger

Die Straßenmeisterei Bad Staffelstein nutzte die Sperrzeit, um in der Ortsdurchfahrt Trieb die Fußgängerampel mit taktilen Bodenindikatoren barrierefrei auszustatten und diverse Schadstellen in der Fahrbahn auszubessern. Der Landkreis Lichtenfels erledigte während der Vollsperrung notwendige Instandhaltungsarbeiten am Fahrbahnbelag der Bahnbrücke im Bereich der Einmündung der Kreisstraße LIF 13 bei Michelau. Zudem wurden diverse Gehölzarbeiten im Straßenseitenraum durchgeführt und Erkundungsbohrungen für den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße niedergebracht.

Der Hauptgrund, weshalb diese Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt wurden, ist ein qualitätsvolleres Arbeitsergebnis bei gleichzeitig geringerem Kosteneinsatz und Zeitbedarf, fasst das Bauamt zusammen.