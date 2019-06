Eintauchen in die Vergangenheit von Kronach

Alle zwei Jahre findet das Historische Stadtspektakel in der Lucas-Cranach-Stadt Kronach statt. Ende Juni ist es wieder soweit! Beginnend mit einem Festumzug am Freitagabend, angeführt von den Stadtobrigkeiten, feiern die Kronacher Bürger ihre Geschichte, die mehr als 1000 Jahre weit zurückreicht.

Ort des bunten Treibens ist die Obere Stadt, Kronachs romantischer historischer Stadtkern, der mit seiner denkmalgeschützten Altstadtkulisse den idealen Rahmen bildet, um Historie lebendig werden zu lassen. Zahlreiche örtliche Vereine und historische Gruppen wie die Cronacher Ausschuss Compagnie, die Kronacher Bürgerwehr, die Bräuknechte und Wirtzweiber, die Rytterschaft zum Goldenen Turme zu Cranaha oder die Artillerie des Fränkischen Kreises widmen sich mit viel Enthusiasmus und Herzblut einzelnen Epochen und laden dazu ein, in die Vergangenheit einzutauchen.

Waffenschauen, Lagerleben und Schaukämpfe geben faszinierende Einblick in die militärische Geschichte Kronachs, aus der besonders das Geschehen des Dreißigjährigen Krieges herausragt. Hier haben sich vor allem die tapferen Kronacher Weiber durch ihren Mut und ihre Entschlossenheit bis heute Ehre erworben. Und es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass auch die heutigen "Wahrhaft tapferen Weiber von Cronach" den Besuchern noch das Fürchten lehren. Aber keine Sorge, gleich danach wird wieder viel gelacht.

Handwerkermarkt

Natürlich darf auch ein vielfältiger Handwerkermarkt beim Historischen Stadtspektakel nicht fehlen. So geben zahlreiche Händler und Handwerker Einblick in traditionelle Handwerke wie Nähen, Klöppeln, Schmieden, Schnitzen, Möbelkunst oder Zinngießen. Und wer es höfisch mag, der ist bei der Barocktanzgruppe Crana gut aufgehoben.

Im Historischen Rathaussaal wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag bischöflich getafelt und getanzt. Wer selbst mittanzen möchte, ist herzlich eingeladen. Besonders lohnen wird sich der Besuch des diesjährigen Stadtspektakels für Familien. Es ist ein vielseitiges Familienprogramm geplant. Kinderrittershow, Fasskarussell, Bogen- und Armbrustschießen, Geschicklichkeitsspiele, Geschichten, Kinderschminken, Färben und vieles mehr. An jeder Ecke gibt es für Jung und Alt etwas zu erleben oder zum Mitmachen.

Doch was wäre ein Mittelalterfest ohne Musik? Die Künstler, die von nah und fern nach Kronach kommen, beleben das Stadtspektakel mit Musik und Tanz auf ihre ganz eigene Weise. Hungrig wird die Obere Stadt zudem niemand verlassen. Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt.

Die Veranstalter versprechen ihren Besuchern jedenfalls ein einzigartiges Erlebnis. Weitere Infos unter www.stadtspektakel-kronach.dered