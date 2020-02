Einkaufen, zum Arzt fahren oder den Gefrierschrank abtauen - das kann Anja Piwonski nicht mehr allein. Mit Anfang 40 hatte sie einen Schlaganfall, seitdem traut sie sich ohne Hilfe nicht aus dem Haus. Zu groß die Angst, sie könnte das Gleichgewicht verlieren. "Das ist bitter", sagt die 51-Jährige. Ihre Tochter will sie nicht ständig um Hilfe bitten, also kommt nun jeden Montag Christel Mäusbacher.

Sahne, Pecorino und Tomatenmark stehen schon auf dem Einkaufszettel. "Für die Katz noch was, für deinen Eddi?", fragt Mäusbacher, während sie sich Notizen macht. Die 51-Jährige nickt. "Dann schreib ich Leckerli auf." Wenn sich die beiden über den Einkaufszettel beugen, wirken sie ganz vertraut. Dabei kennen sie sich erst seit ein paar Wochen. Bianca Fischer-Kilian von der Seniorengemeinschaft Kronach hat die beiden zusammengebracht.

Die Seniorengemeinschaft versteht sich selbst als Ersatz für die Großfamilie, aber nicht für Arbeiten, die Pflegedienstleister oder Handwerksbetriebe anbieten. "Wir wollen die Alterskrankheit Einsamkeit bekämpfen", meint Fischer-Kilian. Die Mitglieder helfen sich gegenseitig beim Wischen des Küchenbodens, Schneiden der Gartenhecke oder beim Auswechseln der Glühbirne.

Seniorengemeinschaft in Kronach hat fast 1000 Mitglieder