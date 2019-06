Einsamkeit im Alter: Beratung im Landkreis Kronach

Ebenso wie das Thema Einsamkeit unglaublich subjektiv vom einzelnen Menschen empfunden wird, gestaltet sich die Problematik vielschichtig. Denn Einsamkeit macht vor keiner Altersgruppe, vor keinem Milieu Halt. Dass insbesondere bei Älteren über 80 ein deutlich höheres Risiko für Einsamkeit und soziale Isolation besteht, hat zuletzt auch eine Untersuchung der Bundesregierung ergeben. Im Hinblick auf demografischen Wandel, der auch im Landkreis Kronach in vollem Gange ist, beschäftigt das Thema Einsamkeit natürlich auch die Stellen vor Ort.

Wir haben mit Elke Geiger und Burgunde Brauer vom Diakonischen Werk in Kronach gesprochen. Die beiden sind seit vielen Jahren im Pflege- und vor allem Beratungsbereich tätig und kennen die Problemstellung aus ihrem Alltag. Welche Gründe es für Einsamkeit in der älteren Gesellschaft gibt und warum Beratung das A und O ist, lesen Sie in unserem Artikel auf inFranken.PLUS.

Neben dem Diakonischen Werk (Tel: 09261 6208-0; www.diakonie-klm.de) gibt es zahlreiche Angebote für Senioren im Landkreis. Für offene Fragen - ob zur eigenen Situation oder der eines Familienmitglieds - stehen bei den unterschiedlichen sozialen und kommunalen Einrichtungen oder Vereinen Ansprechpartner zur Verfügung.

Landratsamt Kronach; Soziale Angelegenheiten; Tel: 09261 678-0 www.landkreis-kronach.de

Caritasverband Kronach;Tel: 09261 / 605620; www.caritas-kronach.de

Seniorengemeinschaft Tel: 09261 / 9100115; www.seniorengemeinschaft-kronach.de

Seniorenbeirat ; Tel: 09261 / 20561; E-Mail: kronach@t-online.de

Arbeiterwohlfahrt ;Tel: 09269 /7367; www.awo-kronach.de

Bayerisches Rotes Kreuz; Telefon: 09261 6072-0

www.brk-kronach.de

Arbeiter-Samariter-Bund

Tel: 09261 / 610890; www.asb-kronach.de

Humanitäre Hilfe

Tel: 09261 / 94738,

www.humanitaere-hilfe-

weissenbrunn.de