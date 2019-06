Eine Kirche mit Strahlkraft

Ab Pfingsten verwandelt sich das kleine Buchbach wieder mehr und mehr in einen Pilgerort. Besuchergruppen und Familien aus ganz Deutschland interessiert dieses doch so besondere Bauwerk. Ab sofort werden Führungen zu festen Terminen angeboten, auf Wunsch auch "mit Musik".

Die erste kleine Laurentiuskirche von Buchbach aus dem Jahre 1754 stand im Dorfkern. Pfarrer Reinhold Goldmann, der 1964 nach Buchbach gekommen war, entschloss, eine neue große Kirche zu errichten. Sein Studienfreund, Diplomingeneur Prof. Gerhard Mantke aus Darmstadt, fertigte Pläne nach den Ideen und Gedanken des Pfarrers Goldmann, welcher später durch die Medien auch als "Don Camillo" des Frankenwaldes bekannt wurde.

Wie ein Baum

Die Symbolik des Baumes stand übrigens Pate beim Grundriss des Kirchenbaues. Der flache Bau mit dem Eingang ist quasi der Stamm, und das sechseckige Rund der Hauptkirche die Krone des Lebensbaumes. Überspannt wird die Hauptkirche von einem weiten Kupferdach mit sechs Dachgauben, die nicht nur Licht spenden, sondern auch an die doppelte Krone Jesu (Dornenkrone von Jesu Christus, dem Weltenkönig) erinnern soll. Die Gauben und die Spitze des Daches tragen zusammen sieben Wasserspeier, die sieben Quellen lebendigen Wassers darstellen und damit an die heilige Zahl 7 erinnern (sieben Sakramente, sieben Werke der Barmherzigkeit, sieben Tage der Schöpfung). Außerhalb der Frostperiode können die Wasserspeier durch einen Automaten neben der Sakristeitür in Betrieb genommen werden.

Durch die Stahlträgerkonstruktion, die unterirdisch wieder verspannt werden musste, konnte die Kirche wie ein Amphitheater gestaltet werden, mit Stufen hin zum Mittelpunkt, in dem der Altar steht. Jeder Teilnehmer hat freien Blick zum Geschehen am Altar und sieht die Gesichter der Anderen. Die Aussagekraft dieser Anordnung verleiht dem Raum einen besonderen Charakter: Die Gemeinde versammelt sich um den Altar; der Priester feiert inmitten und mit der Gemeinde die Eucharistie.

Durch den sechseckigen Grundriss der Kirche ergibt sich eine ebensolche Form für die Kuppel, die nicht etwa auf den Betonglasfenstern aufsitzt, sondern durch die mit Waschbeton verkleideten Stahlträger hinter den Wasserbecken im Außenbereich getragen wird. Auf diese Weise wollte der Erbauer dem Besucher den Eindruck vermitteln, dass die Kuppel frei über dem Raum schwebe. Die sechs Gauben ergeben mit der Dachspitze einen riesigen sechszackigen Stern, der in 15 Metern Höhe über der Gemeinde schwebt und wie der Bethlehemstern Wegweisung zu Gott sein soll. Von seiner Mitte hängt der Lüster über dem Altar. Der Lüster ist mit tausenden geschliffener Kristallglas-Steine ausgestattet, die das einfallende Sonnenlicht brechen.

Buchbacher halfen fleißig mit

Am 18. Juli 1970 konnte der Grundstein gelegt werden und schon ein gutes Jahr später, am 15. August 1971 wurde die Einweihung des neuen Gotteshauses gefeiert. Dies ist vor allem aber dem Einsatz der Buchbacher Bürger zu verdanken. Das gesamte Bauholz wurde gestiftet, viele tausend Mark gespendet und im gesamten Frankenwald und darüber hinaus gesammelt. Innerhalb der Bauzeit wurden von Gemeindegliedern über 40 000 Arbeitsstunden geleistet.

Gut 50 Jahre nach der Grundsteinlegung hat das Bauwerk nicht an Glanz und Strahlkraft eingebüßt, im Gegenteil: Auch heute ist die Kirche ein beliebtes Ausflugsziel. Deshalb bietet die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kirchenmusik der Pfarrei St. Laurentius Buchbach für 2019 feste Termine an, an denen Kirchenführungen stattfinden.

Außerdem entsteht derzeit eine neue Konzertreihe unter dem Titel "Orgelklang und Bläserkunst". Es besteht nicht nur die Möglichkeit einen geführten Rundgang durch den Dom des Frankenwaldes zu erleben, sondern auch der Orgelmusik zu lauschen.

Besonders erfreut ist man, dass der aus Buchbach stammenden Trompetensolist und Orchesterleiter Holger Mück für die Konzertreihe Orgelklang und Bläserkunst gewonnen werden konnte. Besonders im kommenden Jahr, dem 50. Jahr der Grundsteinlegung, will man das Gotteshaus mit musikalischen Veranstaltungen beleben.

Kirchenführungen

Termine Sonntag, 9. Juni, 14 Uhr; Freitag, 28. Juni, 10.30 Uhr und 14 Uhr; Samstag, 13. Juli, 10.30 und 14 Uhr; Donnerstag, 15. August, 11.30, 14 Uhr und 16 Uhr ; Samstag, 7. September, 10.30 und 14 Uhr; Donnerstag, 3. Oktober, 10.30 und 14 Uhr ; Treffpunkt: jeweils Haupteingang

Anmeldung Zu Kirchenführungen kann man sich über die zentrale E-Mail-Adresse Frankenwalddom@gmx.de oder unter der Rufnummer 09269-9517.

Infos zur St. Laurentiuskirche erhalten Sie im Internet unter

