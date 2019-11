Eine "Hymne" für den Landkreis Kronach

Diese Überraschung ist gelungen. Am Samstagabend wurden die begeisterten Besucher beim Gemeinschaftskonzert des Kreisorchesters und des Kreisseniorenorchesters 50+ im rappelvollen Kronacher Kreiskulturraum nicht "nur" Zeuge einer musikalischen Uraufführung, sondern zugleich auch eines bedeutsamen Ereignisses für den Landkreis: Im Auftrag des Kreisverbands Kronach des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) verewigte der Musiker und Komponist Holger Mück die Liebe zur Blasmusik wie auch zum Kreis Kronach in einer "Hymne".

Konzert dauert über drei Stunden

Der zackig-flotte Konzertmarsch "Crana Musica", dessen lyrisch-gesangliche Melodie sofort ins Ohr und sicher auch in die Herzen geht, soll zukünftig bei allen Gemeinschaftschören sowie zum Abschluss von jedem Konzert erklingen. "Ich habe einige Jahre immer wieder darüber nachgedacht, eine eigene Komposition für den Kreisverband Kronach im NBMB, aber auch für den Landkreis Kronach zu schaffen", erklärte NBMB-Kreisvorsitzender Wolfgang Müller. Sein Vorschlag war von der Kreisvorstandschaft einstimmig am 14. Mai dieses Jahres befürwortet worden.

Holger Mück selbst dirigierte die Uraufführung der Komposition. Den Auftrag erhalten zu haben, sei eine große Ehre für ihn gewesen, betonte er. Eingebettet war das melancholisch-mitreißende Landkreis-Stück in ein überwältigendes und mehr als dreistündiges Konzert.

Spürbare Freude

Die musikalische Eröffnung des Abends oblag den "Kreissenioren". Das, was die 43 Mannsbilder und die zauberhafte Gabi Schlagenhaft aus 20 Vereinen boten, war taufrisch. Mit spürbarer Freude am gemeinsamem Musizieren spielten sie sich unter Leitung des stellvertretenden Kreisdirigenten Markus Schnappauf durch eine Reihe fröhlich-beschwingter Musikstücke - beginnend mit "Canto Ambrosiano", eine stimmungsvolle Bearbeitung des Kirchenlieds "Großer Gott".

Zu hören waren Konzertmärsche und Polkas wie der "Marcha de Libertad" oder die "Feuerfest-Polka" mit "Schmied" Hubert Martin am rhythmischen Amboss. In den Wilden Westen ging es mit Musik aus den Winnetou-Filmen. Der ganze Saal wippte mit bei einem Medley "Goldener Hits" von James Last.

Anspruchsvolle Musikliteratur

Im zweiten Programmteil trat das Kreisorchester in Erscheinung. Zum Jubiläum hatte Kreisdirigent Roman Steiger mit der Crème de la Crème Landkreis-Musiker besonders anspruchsvolle Musikliteratur einstudiert. Nach dem witzig-spritzigen Eröffnungswerk "Another Opening" von Fritz Neuböck unternahmen die 68 Orchestermitglieder aus 23 Vereinen musikalischen Spaziergang ans Meer in Begleitung eines Mädchens namens "Marinarella" (so der Titel der Konzertouvertüre von Julius Fucik).

Ein virtuoses Saxofon-Solo von David Staufer war im funky-groovigen "The Chicken" zu hören. Zurück in die finstere Zeit der Hexenverfolgung ging es mit "The Witch and the Saint". Dabei handelt es sich um eine sinfonische Dichtung über ungleiche Zwillingsschwestern. Den feurigen Abschluss bildete rasante Musik aus der weltweit erfolgreichsten Tanzshow "Lord of the Dance".

Standing Ovations

Durch den Abend führten in humorvoller Art und Weise der Zweite Bürgermeister der Stadt Teuschnitz, Stephanus Neubauer, sowie Kreisvorstandsmitglied Holger Pohl. Für beide Orchester gab es Standing Ovations und nicht enden wollenden Beifall; beide gewährten dann auch gerne eine Zugabe. Der Kreisvorsitzende dankte abschließend beiden Orchestern und ihren Dirigenten für ihre geopferte Freizeit in den Probephasen sowie beim Konzert. In seinen Dank schloss er alle ein, die zum Gelingen des Abends beitrugen und die Klangkörper in all den Jahren unterstützten.

Roman Steiger zollte, auch im Namen seines Stellvertreters den Aktiven größten Respekt: "Das war eine Super-Leistung. Ihr habt heute ein Stück eurer Seele preisgegeben!"

Die freiwilligen Spenden des Abends kommen der musikalischen Jugendarbeit im Landkreis zugute.

Hintergrund: So entstanden die beiden Orchester

Kreisorchester: Seinen ersten Auftritt hatte das NBMB-Kreisorchester am 1. Februar 1994 zum 80. Geburtstag des damaligen Vizepräsidenten Hans Welscher aus Stockheim. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis heute Konzerte in Form von Gemeinschaftskonzerten - unter anderem auch mit dem Rundfunkblasorchester Leipzig oder dem Polizeiorchester Bayern - Benefiz- oder Kirchenkonzerte gegeben. Zwischendurch wurde auch bei Kreismusikfesten ein Programmteil übernommen. Dirigenten: Bisherige Kreisdirigenten waren Hans Löffler, Wolfgang Riedel, Heiko Schulze, Ulrich Bähr sowie seit sechs Jahren Roman Steiger.

Kreisseniorenorchester: Das Kreisseniorenorchester 50+ richtet sich an Musikbegeisterte, die mindestens 50 Jahre alt sind. Einen ersten Gründungsaufruf gab es 2014 bei der Jahreshauptversammlung des NBMB-Kreisverbands Kronach. Fast alle Mitglieder der ersten Stunde sind noch dabei. Das erste Konzert fand in der Kronachtalhalle Steinberg, mit einer Musikerin und 25 Musikern aus 15 Vereinen statt. Derzeit besteht das Orchester aus einer Musikerin und 47 Musikern aus 20 Vereinen. Dirigent ist von Anfang an Markus Schnappauf. Die Senioren haben mit Bruno Schnappauf einen eigenen Notenwart und mit Stephanus Neubauer auch einen eigenen Conférencier. Ehrung: Eine hohe Ehrung wurde Dietmar Schmidt aus Tettau zuteil. Der Vorsitzende des Musikvereins Tettau sowie Beisitzer im Kreisverband Kronach engagiert sich seit 20 Jahren im Vorstand des NBMB. Für seine Verdienste wurde er nun mit der Verdienstnadel in Gold des NBMB als auch mit der Ehrenmedaille in Gold der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände geehrt.