Ein Spaziergang durch die Welt der Musicals

Spritzig, witzig, frech und zum Anfassen nah: Beim zauberhaften Frühlingskonzert ganz im Zeichen herrlicher Musical- und Showmusik fühlte man sich am Samstagabend tatsächlich ein wenig wie am Broadway. Der Musikverein Steinbach am Wald mit seinem Jugendblasorchester sowie das Gesangs-Duo Sophie und Luisa Wäcker boten ihren Gästen glänzende Unterhaltung mit einem Hauch Glitzer und Glamour der großen Show- und Theaterwelt. Mit ihrem frischen modernen Sound und den zeitlosen Melodien machten sie vor allem eines: Beste Werbung für das Musical!



Blutsaugende Nachtgestalten, neugierige Drachenkinder, königliche Löwen, in der Oper ihr Unwesen treibende Phantome und singende Katzen - Solche und viele weitere magische Gestalten, Helden und Zauberwesen, die wir alle so lieben, machten dem begeisterten Publikum in der frühlingshaft geschmückten Rennsteighalle ihre Aufwartung.

Nahezu drei Stunden dauerte die musikalische und optische Reise in die Welt der Fantasie - eine Welt, in der klangvolle Rhythmen und gefühlvolle Balladen Realität und Mythos verschmelzen ließen. Drei Stunden Gefühl, Spaß und Leidenschaft: fröhlich-frech, aber auch nachdenklich-melancholisch. Auf die große Bühnen-Leinwand projizierte Bilder setzten jedes Konzertstück ins "rechte Licht". Über die Hintergründe und Geschichten der einzelnen Werke wussten verschiedene Mitglieder des Orchesters Wissenswertes zu berichten. "Phantastisch" führte sie in die Werke ein, die unter Leitung von Jens Vetter, der auch das großartige Programm zusammengestellt hatte, Gestalt annahmen - und wie!

Die Musiker agierten mit viel Spielfreude und Schwung und verzauberten die Besucher mit ihrem glänzend beherrschten Spiel: Eine einzige "Liebeserklärung" an die Musik! Der sehr stimmig ausgewählte Streifzug wartete mit vielen Evergreens auf, die so lebendig und frisch präsentiert wurden, dass man noch stundenlang hätte zuhören können. Mit spielerischer Ausdruckskraft brachten die Mitwirkenden mythen- und sagenbehaftete Werke zum Klingen - wie beispielsweise "Lord of the Dance" nach einer alten irischen Legende, musikalisch dargestellt in "The Spirit of the Celts". Von der afrikanischen Savanne und den Abenteuern des kleinen Löwen Simba in "The Lion King" ging es nahtlos über zum atemberaubenden "Tanz der Vampire" in der Pariser Unterwelt. Nicht fehlen durften natürlich an einem solchen Abend Melodien des weltweit erfolgreichsten Musical-Komponisten der Gegenwart, Andrew Lloyd Webber, dem die Aktiven mit einem Medley seiner spektakulärsten Werke huldigten.

Bezaubernd waren insbesondere die auf die Bühne gebrachten Liebensgeschichten - so des Blumenmädchens Eliza Doolittle in "My fair Lady" als auch von Belle und ihrem in ein abscheuliches Biest verwandelten Prinzen im Walt Disney-Klassiker "Die Schöne und das Biest". Ein wunderschöner Höhepunkt war der vom Musikverein gemeinsam mit den sehr talentierten Sängerinnen Sophie und Luisa Wäcker zum Klingen gebrachte Lovesong "The Rose" aus dem gleichnamigen Film: absoluter Gänsehautfaktor! Das Gesangs-Duo aus Ludwigsstadt übernahm auch beim Lied "Nessaja" aus dem Peter-Maffay-Musical "Tabaluga"- ebenfalls zusammen mit den Musikerinnen und Musikern - den Gesangspart. Im Duett stimmten die Schwestern den Chartbreaker "Demons" von Imagine Dragons sowie - herrlich gefühlvoll - die Balladen "All of me" von John Legend sowie "Perfect" von Ed Sheeran an. Was für herrliche Erlebnismöglichkeiten es doch gibt, wenn sich zwei solch schönen Stimmen zur Zweisamkeit verbinden!

Bei keinem Frühlingskonzert fehlen darf das Jugendblasorchester des Musikvereins. Unter Leitung von Ewald Fehn steuerte dieses mit "Supercalifragilisticexpialidocious" aus dem Evergreen "Mary Poppins" ebenfalls einen Musical-Hit bei. Selbstbewusst und gekonnt trugen die Youngsters auch die populären Stücke "Laredo" und "Jus Plain Blues" vor. Der musikalische Nachwuchs kam ebenso wenig um eine Zugabe herum wie die Erwachsenen. Die Nachwuchstalente gewährten "Kein schöner Land", während der Musikverein gleich drei vehement eingeforderte Zugaben zum Besten gab: "Highland Cathedral" sowie das Oberfrankenlied und "Wir Musikanten", in die der ganze Saal mit einstimmten. Seinen stimmungsvollen Beginn hatte der Abend mit der "Celebration Overture" gefunden.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Ewald Fehn, dankte allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne - insbesondere Dirigent Jens Vetter. Fehn hatte auch die vielen Besucher willkommen geheißen, darunter Vertreter der Kommunalpolitik - allen voran Bürgermeister Thomas Löffler. Stark vertreten war der Kreisverband Kronach des Nordbayerischen Musikbunds. Kreisvorsitzender Wolfgang Müller dankte dem Musikverein für das großartige Konzert. Sehr freute er sich, an diesem Tag zwei Aktive zu ihrer bestandenen NBMB-Leistungsprüfung gratulieren zu dürfen. Lena Fischer hatte Silber gemeistert, "Gold"-Junge Dominik Wiegand sogar die Höchststufe.