Ein Pärchen führt den "Ludschter" Umzug an

Eigentlich findet die Kirchweih der evangelischen Kirche Ludwigsstadt am Michaelistag statt, und der ist erst am nächsten Sonntag. Aus organisatorischen Gründen haben die Stadt Ludwigsstadt und die Kirmesgesellschaft zusammen mit der Kirchgemeinde das Kirchweihwochenende um eine Woche vorgezogen. Und so wird die Kirchweihe der Michaeliskirche diesmal zweimal gefeiert - am vergangenen Wochenende und mit einem weiteren Festgottesdienst zum Michaelistag am kommenden Sonntag.

Festumzug auf neuer Route

Höhepunkt des Wochenendes, das am Donnerstag mit Schlachtschüssel begonnen hatte, war am Sonntag wieder der Gottesdienst in der Kirche, der Kirchweihmarkt und der musikalische Nachmittag im Rathausinnenhof mit der Stadtkapelle Ludwigsstadt und der Kirchweihgesellschaft.

Etliche Bürger aus Ludwigsstadt und Umgebung hatten sich am frühen Nachmittag zum Empfang des Bürgermeisters und zum Umzug der Kirchweihgesellschaft eingefunden. Die hatten eine neue Route zu laufen - vom Rathaus über die Lindenstraße am Kirchweihmarkt vorbei zurück zum Rathausinnenhof, wo diesmal am Nachmittag die Musik spielte.

Kirchweihpremiere für Pfarrerin

Bürgermeister Timo Ehrhardt und Kirmesvorstand Ramon Rosenbusch freuten sich bei ihrer Begrüßung über einen besonderen Gast: die neue Ludwigsstädter Pfarrerin Rebekka Pöhlmann, für die zwei Wochen nach ihrer Amtseinführung Kirchweihpremiere in Ludwigsstadt war. Am Vormittag hatte die Pfarrerin in ihrer Predigt betont, wie wichtig Orte des Wohlfühlens und der Geborgenheit seien, so wie es das über 200 Jahre alte Ludwigsstädter Gotteshaus darstellt.

Am Nachmittag war sie dann ganz selbstverständlich Teil von Kirchweihumzug und Tänzen und konnte dabei mit ihrer sympathischen offenen und herzlichen Art offensichtlich auch die Kirmesgäste für sich einnehmen.

Mit ihren schicken, modernen und durchaus traditionellen Trachten zogen die neun Kirchweihpärchen beim Umzug die Zuschauer an. Voran schritt allerdings ein Pärchen der besonderen Art - denn die begehrten Kellnerposten waren diesmal emanzipatorisch gleichberechtigt an eine Frau und einen Mann vergeben. Souverän sorgten Andrine Vetter und Max Ermer dafür, dass die Kirmesgäste in den Biergenuss aus der großen Bierkanne kommen konnten.