Run of Hope in Kronach: Ein Lauf kann die Hoffnung wecken

Der 17. Run of Hope (Lauf der Hoffnung) rückt näher. Dieser Lauf des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" ist eine der größten Benefizveranstaltungen in Bayern im Kampf gegen die Krankheit. Er findet am Samstag, 14. September, auf dem Landesgartenschaugelände in Kronach statt.

Erster Lauf fand 2003 statt

Im Jahr der Vereinsgründung (2003) fand im Herbst der erste Lauf der Hoffnung statt. Dass diese Veranstaltung zugunsten an Krebs erkrankter Menschen und derer Angehörigen auch nach über 16 Jahren erfolgreich durchgeführt wird, zeigt die Richtigkeit und Wichtigkeit, über das Thema "Krebs", der zweithäufigsten Todesursache in Deutschland, zu informieren.

Ziel der Benefizveranstaltung ist einerseits, alle Menschen, egal ob gesunde oder kranke, in Bewegung zu bringen. Andererseits sollen viele Informationen über Prävention und Prophylaxe sowie das Leben mit einer Krebserkrankung vermittelt werden.Der Verein bietet beim Run of Hope auch ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Rahmenprogramm auf der Seebühne an.

Eine solch große Veranstaltung bedarf einer guten Vorbereitung und Organisation. Für einen kleinen Verein mit vielen, zum Teil schwer kranken Menschen ist das eine große Herausforderung, weshalb immer wieder freiwillige Helfer gesucht werden. Diese müssen keine Mitglieder sein.

Anmeldung möglich

"Obwohl die Arbeiten drumherum sehr schwer fallen, wollen wir alles daran setzen, die Veranstaltung jährlich fortzuführen", sagt Vorsitzende Martina Stauch. Die Onkologin begründet es: "Die Krebsforschung macht jeden Tag neue Fortschritte." Daher müsse der gemeinnützige Verein möglichst viele Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit weitergeben.

Gegen viele Tumorerkrankungen sei Bewegung eine wichtige Präventionsmaßnahme. Daher wolle der Run of Hope zum Sport auffordern, wobei der Spaß im Vordergrund stehe, stellt die Vorsitzende klar. Sie erklärt: "Sport ist nicht nur der Schlüssel zur Gesundheit, sondern auch eine Verbindung von vielen Menschen. Diese Gemeinsamkeit ist es, die unseren Run of Hope die vielen Jahre so stark macht." In diesem Jahr wolle der Verein diese Stärke nutzen, um gemeinsam für eine "gesunde Erde" zu laufen. "Wir haben nur diesen einen Planeten, der uns Menschen eine Heimat ist. Nur wenn unser Planet gesund bleibt, haben wir, unsere Kinder und Kindeskinder eine Chance, auf eine glückliche und zufriedene Zukunft. Nutzen wir sie!"

Der Run of Hope bietet für jeden Teilnehmer den passenden Lauf: Nordic Walking, Bambini (ein Kilometer), Schüler (ein Kilometer), Hobbylauf (vier Kilometer), Viertelmarathon (10,5 Kilometer) und Halbmarathon (21 Kilometer). Die Anmeldung zum Lauf ist online (bis 6. September, 24 Uhr) möglich unter www.ggkev.de. Eine Anmeldung vor Ort ist ebenfalls möglich. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ist die Anmeldung kostenfrei.

Es ergeht Einladung zu Spaß, Sport und Unterhaltung. Ein buntes Bühnenprogramm, die Gesundheitsmeile und vieles mehr warten auf die Besucher. Den ganzen Tag über werden viele Vereine und Organisationen die Veranstaltung begleiten, bereichern und sich vorstellen. Am Abend gibt es Live-Musik mit "Fristlos" und einer Überraschungsband sowie ein Feuerwerk mit Lasershow.