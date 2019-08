Ein Blick in Kronachs kleinste Brauerei

So kurz nach dem Freischießen mag der eine oder andere den Gedanken an Bier vielleicht lieber verdrängen. Für jene, die sich in den vergangenen elf Tagen an Kaiser, Gampert und Co. satt getrunken haben, stellen wir heute eine Alternative aus Kronach vor. Mit der Braumanufaktur Häferbräu haben sich zwei Brüder und ihr Schwager mitten in der Cranach-Stadt den Traum einer eigenen kleinen Brauerei erfüllt.

In den Räumen der ehemaligen Metzgerei Porzelt in der Andreas-Limmer-Straße brauen Max Häfer, Johannes Häfer und Heiko Lang rund 300 bis 400 Liter Bier im Monat. Drei verschiedene Sorten - vom "süffigen" Lager über ein mildes Dunkelbier bis zum "polarisierenden" Dinkelbier (siehe unten) - hat die Manufaktur im Angebot. Warum es allerdings gar nicht so einfach ist, eine Flasche des zum Großteil in Handarbeit gebrauten Bieres zu ergattern, lesen Sie im ausführlichen Artikel auf inFrankenPLUS.

Die Braumanufaktur und ihre Biere

U's Spelt Uwe ist ein glücklicher Mann - trotz Gerstenallergie. Denn eigens für ihn hat Häferbräu ein gerstenfreies Dinkelbier im Angebot. Nicht so einfach zu brauen - und nichts für jeden Geschmack. "Es polarisiert", sagt Max Häfer. Die Note sei nussig, aber auch leicht fruchtig.

Bohemian Lager Durch Saazer Hopfen und böhmisches Malz bekommt das Lager seine "tschechische Note". Süffig, würde der eine sagen - "sperrt nier" sagen die Braumeister. Circa 20 Mal haben sie das Grundrezept überarbeitet. "Der Geschmack kann auch mal abweichen - aber das ist eben der handwerkliche Charakter."

Dark Experience "Sanfter Charakter mit dunkler Seele", schreibt die Braumanufaktur zu ihrem Dunkelbier. Wie man es auch umschreiben könnte: Ein Dunkelbier, das auch schmeckt, wenn man eigentlich lieber Helles mag.

Mein's Wer einen Braukurs bei Häfers macht, darf wenige Wochen später seine eigene Kreation abholen - in Flaschen oder im Fass. Circa 25 bis 30 Rezepte hat das Team im Repertoire. Welche Sorte gebraut wird - ob Pils, Lager oder Rotbier - entscheiden die Kursteilnehmer selbst.

Kontakt und Braukurse Bei einem Braukurs können bis zu zehn Teilnehmer einen kompletten Brautag erleben und ihr eigenes Bier brauen. Der Kurs kostet inklusive Verpflegung 70 Euro pro Person. Mehr Informationen auf Facebook ("Braumanufaktur Häferbräu") oder Fragen per Mail an haeferbraeu@gmx.de. red