Baudenkmäler im Kreis Kronach verkommen zu Ruinen

Das Dach stürzt ein und die Scheiben mehrerer Fenster sind eingeschlagen: Der Gutshof und ehemalige Adelssitz in Seibelsdorf verkommt immer mehr zur Bauruine. Dabei steht das historische Gebäude aus dem Jahr 1829 unter Denkmalschutz.

Zwar hat die untere Denkmalbehörde die Eigentümerin bereits mehrmals auf den Verfall hingewiesen, doch die rührt keinen Finger. So ergeht es vielen Gebäuden im Landkreis Kronach. Obwohl sie unter Denkmalschutz stehen, verfallen sie zusehends. Warum den Gemeinden oft die Hände gebunden sind und was die untere Denkmalbehörde dagegen machen will, lesen Sie auf infranken.de.