Edle Blüten auf der Kronacher Festung

Sie laufen, die Vorbereitungen für "Oberfrankens schönstes Gartenfest", die Rosenmesse 2019 auf der "Märchen-Festung Rosenberg". Am 7. und 8. September wollen die Aussteller und Händler der überwältigenden Blumenpracht wieder zahlreiche Besucher anlocken - und das bereits zum 13. Mal.

Auch in diesem Jahr wird es natürlich rund um die Blüten ein rundes Programm geben. Es werden sich Enten todesmutig in die Tiefe stürzen, erdiger Blues wird über Festungsmauern ziehen und ein "Wildrosenkulinarium zu Rosenküchla und besoffenen Jungfern" verführen.

"Wir haben wieder ein volles Haus und rund 120 Aussteller." Veranstalterin Stefanie Kober, die plant, koordiniert und tüftelt, macht auch aus der Not eine Tugend: "Im letzten Jahr war die Festungsstraße gesperrt, das war zwar ärgerlich, aber ohne diesen Umstand wären wir nie auf die Idee gekommen, das Pflanzentaxi einzuführen." Das fährt die Einkäufe vom Stand ins Außendepot und war im letzten Jahr eine der erfolgreichsten Neuheiten.

Und was es sonst noch rund um die Rosenmesse gibt, das weiß sie auch: "Besonders freue ich mich auf den Zirkus ,Liberta' mit seinen Tieren. Da muss man einfach staunen, ob man will oder nicht." Aus der musikalischen Ecke gibt es zwar nichts wirklich Neues, dafür aber Erfolgreiches: Am Samstag spielen die "Mainriverpickers" ihren Folk und Pop aus den 60ern und 70ern und am Sonntag übernimmt "Gipsy Jazz" das Regiment. "Canto y Cuerdas" entführt am Sonntag außerdem nach Lateinamerika und es gibt erdigen Blues von der Hausband.

Um "kulinarisch-historische Geheimnisse" geht es beim Trio Kerstin Rentsch (Genussbotschafterin), Christa Franz (Stadtführerin) und Türmer Thomas Baier jeweils um 14 und um 16 Uhr im Zeughaushof. Der kulinarische Streifzug macht auch nicht bei fränkischen Bratwürsten Halt.Vom marokkanischen Teezelt bis zum orientalischen Mokkahaus, von mexikanischen und veganen syrischen Spezialitäten bis zum Flammkuchen, vom geräucherten Fisch über Backwaren, die vor Ort frisch aus dem Ofen kommen, Vielfalt ist auch hier die Botschaft.

Mit dabei auch wieder die Lucas-Cranach-Werkstatt (Steine vergolden) und die Rytteschaft mit ihrer Rüstungsschau. Jeweils um 9 und um 16 Uhr bietet Nadine Sharma "Yoga für jedermann" auf der Reitbahn an. Während der ganzen Zeit sind auch Sonderführungen durch die Festung, die unterirdischen Gänge und die Fränkische Galerie möglich.

Tourismuschefin Kerstin Löw wirkt unendlich erleichtert beim Pressegespräch. Sie lässt die letzten Jahre auf der Festung noch einmal Revue passieren und meint dann trocken: "Wenn man bedenkt, wie die Situation noch im letzten Jahr war. Da gab es gefühlt ja nur Baustellen, auf denen wir uns manchmal selber begegnet sind. Jetzt ist vieles abgeschlossen und darüber bin ich unendlich froh."

Die Rosenmesse im Überblick

Termin Die Rosenmesse findet am 7. und 8. September auf der Festung Rosenberg statt. Der Messebetrieb läuft von 10 bis 18 Uhr, Einlass ist jeweils bis 17 Uhr.

Tickets Die Karte kostet sechs Euro (Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren sind frei) und der Vorverkauf läuft bereits. Die Karten sind im Tourismusbüro in Kronach, am Marktplatz 5 erhältlich sowie im Frankenwald Tourismus-Service-Center in der Adolf-Kolping-Straße 1.

Pflanzentaxi Bringen Sie bitte Taschen, Körbe und Klappkisten mit, da die Messe plastik(tüten)frei bleibt. Das Pflanzentaxi bringt die Einkäufe für einen Unkostenbeitrag vom Stand zum Außendepot am Großparkplatz Schützenhaus.

Parken/Shuttle Navi: Ludwigsstädter Straße 1, Kronach. Busse fahren alle 20 Minuten. Parken/Shuttle: 2 Euro. Die Festung ist mit Schwerbehindertenausweis direkt anfahrbar.