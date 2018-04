Durchfallquote bei Kronacher Fahrschülern bleibt konstant

Die Durchfallquote der Fahrschüler im Landkreis Kronach bewegt sich in den vergangenen Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Das zeigt nicht nur die Erfahrung von Fahrschullehrer Alfred Beranek, auch die offiziellen Zahlen des Tüv-Süd sind für die Jahre 2015 bis 2017 relativ konstant."Die Druchfallquote bei Klasse-B-Prüfungen liegt bei rund 30 Prozent", erklärt Niederlassungsleiter Jürgen Adolfinger. Im vergangenen Jahr sind von 930 angetretenen Prüflingen 274 durchgefallen. Im Jahr 2016 schafften von 971 Fahrschülern 289 die Prüfung nicht, 2015 haben von 890 Schülern 234 nicht bestanden."Interessant ist, dass unter den BF-17-Kandidaten weniger durchfallen, als bei den 18-Jährigen", erklärt Adolfinger. Der BF-17-Führerschein bietet die Möglichkeit, bereits mit 17 Jahren die Prüfung abzulegen und bis zum 18ten Geburtstag unter Begleitung zu fahren. Eine Erklärung gibt es laut Adolfinger nicht, er kann nur mutmaßen. "Ich glaube, dass man mit 17 vielleicht motivierter ist, diese Ausnahmeregelung auch nutzen zu dürfen." Gerade bei Schülern an Gymnasien, die den BF17 nutzen, um nicht mit 18 zeitgleich zu den Abiturprüfungen den Schein zu machen, vermute er große Motivation für die positive Quote.Würden Sie sich als erfahrener Autofahrer zutrauen, die Prüfung erfolgreich zu absolvieren.Wir haben es ausprobiert. Den Selbsttest unserer Volontärin lesen Sie in Kürze auf inFranken.Plus.